"Электроцинк" объявил о сокращении более 1100 рабочих

03 июня 2019, 19:13

Руководство "Электроцинка" во Владикавказе расторгло трудовые договора с большей частью сотрудников. Им выплачены положенные компенсации, 3 июня началась постановка уволенных на учет в службе занятости.

Как писал "Кавказский узел", руководство "Электроцинка" в апреле приняло решение об остановке последних двух цехов завода и начале мероприятий по консервации предприятия. 4 мая было сообщено о полной остановке оборудования. Сотрудники "Электроцинка" выразили сожаление в связи с прекращением работы завода.

Жителей Владикавказа 1 мая обеспокоил дым из труб "Электроцинка" и неприятный запах, который продолжал распространяться от завода. Активисты выразили мнение, что руководство предприятия сорвало обозначенный срок остановки работы. Печи остановлены, но дым из труб может идти и после этого, пояснила сегодня пресс-служба завода.

В пресс-службе завода сегодня уточнили, что договора с 1128 работниками были расторгнуты 31 мая на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. При этом 217 работник вышел на пенсию, 82 были уволены по соглашению сторон.

"Высвободившиеся работники получили все компенсации и выплаты, предусмотренные ТК РФ и коллективным договором предприятия", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

С 3 июня началась постановка работников на учет в службе занятости. Согласно сформированному по цехам и подразделениям завода графику, постановка на учет завершится до 14 июня.

Ранее стало известно, что 1,8 тысячи работников предприятия были переведены в режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Отмечалось, что число сотрудников предприятия, попадающих под сокращение, более чем в четыре раза превысит количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям.

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании с 2003 года. Информация о заводе "Электроцинк" размещена в "Справочнике" "Кавказского узла". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".