03 июня 2019, 19:13

"Электроцинк" объявил о сокращении более 1100 рабочих

Руководство "Электроцинка" во Владикавказе расторгло трудовые договора с большей частью сотрудников. Им выплачены положенные компенсации, 3 июня началась постановка уволенных на учет в службе занятости.

Как писал "Кавказский узел", руководство "Электроцинка" в апреле приняло решение об остановке последних двух цехов завода и начале мероприятий по консервации предприятия. 4 мая было сообщено о полной остановке оборудования. Сотрудники "Электроцинка" выразили сожаление в связи с прекращением работы завода.

Жителей Владикавказа 1 мая обеспокоил дым из труб "Электроцинка" и неприятный запах, который продолжал распространяться от завода. Активисты выразили мнение, что руководство предприятия сорвало обозначенный срок остановки работы. Печи остановлены, но дым из труб может идти и после этого, пояснила сегодня пресс-служба завода.

В пресс-службе завода сегодня уточнили, что договора с 1128 работниками были расторгнуты 31 мая на основании пункта 2 части 1 статьи 81 ТК РФ. При этом 217 работник вышел на пенсию, 82 были уволены по соглашению сторон.

"Высвободившиеся работники получили все компенсации и выплаты, предусмотренные ТК РФ и коллективным договором предприятия", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

С 3 июня началась постановка работников на учет в службе занятости. Согласно сформированному по цехам и подразделениям завода графику, постановка на учет завершится до 14 июня.

Ранее стало известно, что 1,8 тысячи работников предприятия были переведены в режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Отмечалось, что число сотрудников предприятия, попадающих под сокращение, более чем в четыре раза превысит количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям.

ОАО "Электроцинк" входит в состав Уральской горно-металлургической компании с 2003 года. Информация о заводе "Электроцинк" размещена в "Справочнике" "Кавказского узла". Новости о протестах против предприятия "Кавказский узел" публиковал на тематической странице "Борьба с "Электроцинком".

Примечание:

"Руководство "Электроцинка" озвучило дату остановки завода", "Консервация "Электроцинка" оценена в 20 миллионов", "Активисты провели в Москве акцию против завода "Электроцинк".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 июня 2019, 19:58

03 июня 2019, 19:52

03 июня 2019, 18:48

  • Мусульмане юга России готовятся к празднованию Ураза-байрама

    Власти большинства республик Северного Кавказа и Адыгеи объявили выходные дни по случаю мусульманского праздника Ураза-байрам. Накануне празднования глава Ингушетии призвал правоохранителей дать послабления мелким нарушителям, а кавказские муфтияты сообщили о проведении коллективных ифтаров не только в своих регионах, но и за их пределами.

03 июня 2019, 18:09

03 июня 2019, 17:44

  • Адвокат бывшего премьера Дагестана рассказал о вопросах к Абдулатипову

    Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов должен подтвердить суду, что Абдусамад Гамидов исполнял решение парламента о реконструкции спецучреждения и невиновен в растрате 40 миллионов рублей, сообщила защита. Адвокат Гамидова считает, что у следствия не было оснований выделять дело его подзащитного и заместителя премьера Раюдина Юсуфова в отдельное производство.

Темы дня

События дня

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи