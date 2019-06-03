Верховный суд Южной Осетии отменил регистрацию двух кандидатов

03 июня 2019, 19:58

Верховный суд Южной Осетии поддержал позицию Центризбиркома, признав законными отказы в регистрации кандидатам в депутаты Эльбрусу Джиоеву и Иллариону Гагиеву.

Как писал "Кавказский узел", 18 мая ЦИК Южной Осетии завершил регистрацию партий и кандидатов на выборы депутатов парламента. Было подано 263 заявления. Регистрацию получили 60 кандидатов от восьми политических партий и 39 самовыдвиженцев. Отказано было 78 кандидатам.

Выборы в парламент Южной Осетии назначены на 9 июня. Впервые за 15 лет они вновь пройдут по смешанной мажоритарной системе. На 17 мест в парламенте претендуют 99 кандидатов по одномандатным округам, из них 60 – выдвиженцы от партий, еще 39 - самовыдвиженцы. На другие 17 мандатов претендуют 90 кандидатов от семи зарегистрированных партий.

Эльбрус Джиоев проходил по одномандатному избирательному округу №9, а Илларион Гагиев - по №15. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Как уточнила пресс-секретарь Верховного суда Зарина Тедеева, ранее Верховный суд удовлетворил иски Джиоева и Гагиева против решения ЦИК, поскольку у комиссии нет права принимать такие постановления. "Разрешение данного вопроса является исключительно прерогативой Верховного суда", - заявила она ТАСС. После подачи заявления со стороны ЦИК ВС отменил регистрацию кандидатов.

По последним данным, всего административные исковые заявления об оспаривании решения ЦИК подали 16 выдвиженцев в депутаты, из них 12 отказано в удовлетворении иска, двоим - удовлетворены, еще двоим исковые заявления возвращены в связи с несоответствием формы и содержания, отмечает информагентство "Рес".

Южная Осетия ожидает, что на парламентские выборы в стране приедут около 90 зарубежных наблюдателей. Это представители России, Сирии, Никарагуа, Германии, Нагорного Карабаха, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Новости о выборах в Южной Осетии "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Лето-2019: Южный Кавказ выбирает".