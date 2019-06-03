03 июня 2019, 16:55

Прокуратура оценила в 67 миллионов ущерб от срыва газификации кубанского хутора

Сотрудники районной и сельской администраций на Кубани подозреваются в том, что не обеспечили жителей хутора газом после строительства газопровода, сообщила сегодня прокуратура. На газификацию муниципалитета из бюджета было выделено 67 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2016 году чиновники потратили 67 миллионов рублей, выделенных по госпрограмме газификации, на строительство газопровода в хуторе Любимов Щербиновского района Кубани. Однако бюджетные средства были потрачены неэффективно. «Жители хутора Любимов были незаконно ограничены в праве получения коммунальных услуг, вынуждены нести дополнительные расходы на отопление жилья», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Администрация Щербиновского района также не профинансировала строительство газопровода в 2018-2019 годах к посёлкам Прилиманский и Северный муниципалитета. Главам района и села Екатериновка внесены представления. Дело расследуется по статье «халатность», отмечают в ведомстве.

Максимальная санкция по данной статье – три месяца ареста.

Ранее глава администрации Щербиновского района Сергей Цирульник заявлял, что жители хутора Любимов получат газ в первом полугодии 2017 года. «23 декабря (2016) года получили разрешение на ввод в эксплуатацию разводящего газопровода. Теперь нам осталось пройти экспертизу подводящего газопровода, потому что три года он так и не начал эксплуатироваться. Мы изыскали в бюджете средства на эти цели. Есть подрядчик, который готов выполнить работы», – процитировал слова Цирульника 24 января 2017 года «Щербиновский курьер». По данным издания, проблема газификации этого населенного пункта возникла несколько лет назад.

На сайтах администраций Щербиновского района и Екатерининского сельского поселения на 15.00 мск сегодня нет информации о возбуждении уголовного дела. Главой района с 2015 года назначен Сергей Цирульник, главой поселения с 15 марта 2012 года  - Вадим Желтушко.

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