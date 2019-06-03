Власти Армении ввели пошлины на цемент вопреки протестам

03 июня 2019, 11:43

Парламент Армении одобрил сегодня законопроект о госпошлине на импортный цемент. Предприниматели на акции у парламента выступили против изменений, потребовав отменить или пересмотреть таможенный сбор.

Как писал "Кавказский узел", после обсуждения депутатами Армении введения пошлины на импорт цемента, застройщики предположили, что это приведет к подорожанию жилья в новостройках и доминированию местных производителей. 23 мая парламентская комиссия одобрила предложение о пошлине в 30 долларов за одну тонну импортируемого цемента.

15 апреля работники "АраратЦемента" перекрыли дорогу на завод и потребовали от руководства отказаться от увольнения около 1200 сотрудников. 17 апреля владелец предприятия, депутат Гагик Царукян отменил решение о сокращении сотрудников. Акция работников завода была приостановлена до окончания парламентских обсуждений о пошлинах на импорт цемента и клинкера. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что Царукян использует рабочих, чтобы продавить решение о повышении пошлин на иранскую продукцию.

Сегодня, 3 июня, парламент Армении во втором и окончательном чтении одобрил внесение изменений в законы, которые предполагают установление госпошлины на импорт цемента. Ранее предполагалось установить пошлину в 22 тысячи драмов (около 45 долларов), однако после первого чтения сумма таможенного сбора была снижена до 14 тысяч драмов (около 30 долларов) за тонну цемента, импортируемого из Ирана и других стран в Армению. Таким образом власти страны пытаются поддержать местное производство этого стройматериала, приводит сегодня слова министра экономического развития и инвестиций Армении Тиграна Хачатаряна «Новости Армении». Также было решено отказаться от госпошлины на ввозимый клинкер, из которого изготовляют цемент.

У здания парламента Армении сегодня прошла акция протеста местных предпринимателей, выступивших против введенной госпошлины. Участники акции потребовали пересмотреть сумму сбора или отменить ее. «(После одобрения законопроекта) весь бизнес цемента перейдет к одной организации», - цитирует сегодня одного из предпринимателей страны «Спутник-Армения».

В Армении работают два цементных завода, на которых работают примерно 1 500 человек, отмечает сегодня "Спутник-Армения".

Напомним, что импортеры заявили, что отечественный производитель работает со сверхприбылью. По их оценкам, себестоимость местного цемента не должна превышать 17-18 тысяч драмов (35-37 долларов).