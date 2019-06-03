Итальянский банк пожаловался на краснодарских судей

03 июня 2019, 03:20

Итальянский банк Intesa пожаловался в Верховный суд и СКР на предвзятость краснодарских судей. Такая ситуация вынуждает банк поднимать ставки по кредитам, заявила финансовая организация.

Как сообщал "Кавказский узел", в мае на краснодарские суды пожаловались четыре крупных мировых автопроизводителя - Hyundai, Kia, Mercedes. По мнению автогигантов, истцы с помощью мошеннических схем добиваются решений в свою пользу о неправомерных компенсациях.

Итальянский банк Intesa заявил, что в ходе его разбирательств с недобросовестными контрагентами кубанские суды продемонстрировали признаки необъективности и предвзятости. Директор юридического департамента банка Александр Бардюгов заявил в своем обращении, которое 1 июня привело РБК, что у него возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Из-за этого, отмечает Александр Бардюго, банк вынужден пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска».

В качестве примеров юрист Intesa приводит два случая.

Так, в 2014 году банк передал в лизинг оборудование одному из кубанских маслосырзаводов. Через два года предприятие обанкротилось. Арбитражный управляющий передал невыкупленное оборудование на хранение лицам, связанным с собственниками компании-должника.

В 2018 году те подали иск в суд с требованием взыскать с лизинговой «дочки» банка почти 15 млн рублей за услуги по хранению оборудования, что составляет на миллион больше, чем сумма не выплаченного заводом долга.

Суд истца поддержал, хотя и снизил сумму требований до 11 млн рублей, и это несмотря на данные экспертизы, согласно которым ставка аренды, заявленная истцом, выше рыночной почти на 400%. Intesa пытался отменить это решение, но успеха банк не добился, сообщает 3 июня издание bfm.

Ущерб, который нанесен Intesa по делам, о которых говорится в обращении, составляет около 50 млн рублей.

«Интеза» - российское подразделение итальянской компании Intesa Sanpaolo S.p.A., лидера на рынке банковский услуг Италии. Был основан в 1992 году. До 2010 года носил название «КМБ Банк», информирует издание "Банки.ру".

Комментариев представителей Краснодарского краевого суда в связи с обращением банка пока не поступало.