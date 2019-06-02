Два дополнительных авиарейса запущены между Крымом и Кубанью

02 июня 2019, 23:50

Авиакомпания "Аэрофлот" сегодня запустила ежедневные рейсы в Симферополь из Краснодара и Сочи. Стоимость билета в одну сторону составляет 2,5 тыс. рублей.

Как писал "Кавказский узел", "Аэрофлот" начал ежедневные вылеты из Сочи в Симферополь и обратно в январе 2017 года. Первый рейс был заполнен на 90%.

"Вылет из Сочи [в] 07:00, прибытие в воздушные ворота Крыма - в 08:30, в олимпийскую столицу лайнер отправляется в 09:25, прибывает в 10:50", - цитирует представителя пресс-службы аэропорта Сочи ТАСС.

В Симферополь самолет выполняется в 01:20 и прибывает в 02:35, обратно - в 03:35, прибытие - в 04:40, добавили в пресс-службе.

Продажа билетов по двум дополнительным маршрутам: Сочи - Симферополь и Краснодар - Симферополь началась в мае. Стоимость перелета в эконом-классе в одну сторону составляет 2,5 тыс. рублей. Рейсы субсидируются государством, сказано в сообщении, опубликованном 6 мая на сайте министерства транспорта России.