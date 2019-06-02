Власти сообщили о закрытии Рикотского тоннеля в Грузии

02 июня 2019, 22:38

Рикотский тоннель, связывающий Восточную и Западную Грузию, будет закрыт для проезда всех видов с 3 по 7 июня. Полиция организует автомобильное движение по объездной дороге, сообщило Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

По данным ведомства, запрет на передвижение будет действовать с 08.00 понедельника до 08.00 (07.00 мск) пятницы, 7 июня. В это период в тоннеле запланировано проведение профилактических работ.

На время запрете проезда по тоннелю транспортный поток будет переведен на объездную дорогу, на которой обеспечат дежурство буксиров, сообщило 1 июня ИА "Новости-Грузия".

Рикотский тоннель, расположенный на 143-м километре автотрассы Тбилиси - Сенаки - Леселидзе (E-60), был построен в 1983 году. Он соединил Западную и Восточную Грузию, сократив и обезопасив путь через сложный горный перевал. Длина тоннеля - 1750 метров, сообщил "Интерфакс". Согласно сервису "Яндекс.Карты", длина трассы по перевалу в обход Рикотского тоннеля составляет около четырех километров по серпантину.

Координировать и следить за передвижением транспорта в объезд тоннеля будет патрульная полиция, проинформировал "Sputnik-Грузия".

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2017 года министерство финансов Грузии и Международный банк реконструкции и развития подписали соглашение о выделении 16,9 миллиона евро на проведение работ по расширению автобана в районе Рикотского перевала.