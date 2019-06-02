Сотрудник энергокомпании задержан по делу о долгах за газ в Избербаше

02 июня 2019, 14:13

Задержан руководитель одного из управлений компании, которая необоснованно начислила более 2 миллионов рублей долгов за газ жителям Избербаша, сообщило МВД Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2018 года прокуратура Дагестана нашла необоснованные долги за газ в Карабудахкентском районе. По данным ведомства, там только за два месяца абонентам была необоснованно начислена задолженность на сумму более 36 млн рублей. В январе по этому делу был арестован руководитель абонентской газовой службы.

В ноябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры для выявления и пресечения несанкционированных подключений к распределительным сетям и хищению газа и нефти в Дагестане.

Начальник подразделения энергосбытовой компании в Избербаше заподозрен в злоупотреблении полномочиями из-за необоснованных начислений абонентам. Жителям города необоснованно начислили задолженность за газ, который они не потребляли, сообщило сегодня МВД Дагестана.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый вступил в сговор с другими сотрудниками компании. С августа по сентябрь 2018 года жителям Избербаша необоснованно начислили к оплате в общей сложности 2 млн 153 тысячи рублей, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в официальном аккаунте ведомства mvd.dagestan в Instagram.

Подозреваемый задержан сотрудниками управления экономической безопасности МВД и республиканского управления ФСБ, отмечает сегодня издание "Черновик".