Семеро чиновников в Аджарии арестованы по делу о коррупции

02 июня 2019, 12:05

Бывший мэр Батуми Георгий Ермаков и еще шестеро чиновников взяты под стражу на время следствия по делу о коррупции. Все задержанные в суде назвали себя невиновными.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая стало известно о задержании бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, замминистра образования, культуры и спорта Баграта Манвелидзе, замминистра финансов и экономики Арчила Ванадзе, вице-мэра Батуми Тенгиза Петридзе, главы службы муниципального имущества и управления сервисами Гоги Ломадзе, заместителя начальника управления городской инфраструктурой и благоустройства при мэрии Нукри Хинтибидзе, начальника службы закупок мэрии Батуми Бека Халваши. Они обвиняются в растрате государственных средств в крупном размере и злоупотреблении служебным положением.

По версии прокуратуры, нарушения при проведении тендера в 2015 году нанесли бюджету Батуми ущерб на сотни тысяч долларов. Тендер на строительство в рамках проекта "Дешевый дом" домов на основе легких конструкций из нержавеющей стали был организован таким образом, чтобы выиграть его могла только одна компания. Причем сметная документация по проекту была предоставлена мэрии самой этой компанией, а рыночные исследования указанных цен не проводились, говорится в заявлении прокуратуры.

Заседание суда по избранию меры пресечения для семи аджарских чиновников продлилось более семи часов и завершилось поздно вечером 1 июня. Когда судья Леван Геловани огласил это решение, родственники задержанных чиновников начали возмущаться и шуметь, судье пришлось призвать их к порядку, сообщил со ссылкой на эфир "Рустави 2" корреспондент "Кавказского узла".

Прокуратура настаивала на аресте всех задержанных, указывая, что на свободе они могут скрыть важные для расследования факты. Представитель ведомства не исключил, что обвинение некоторым из задержанных аджарских чиновников вскоре ужесточат: прокуратура Аджарии ведет еще одно дело, которое также касается растрат и присвоения государственных средств, некоторые из задержанных проходят по нему подозреваемыми, отмечает со слов прокурора "Новости-Грузия".

Защита назвала обвинения беспочвенными и возражала против ареста. Адвокаты указывали, что задержанные активно сотрудничали со следствием в течение двух лет. "Обоснования обвинений являются беспочвенными, необоснованными, незаконными, поскольку люди неоднократно давали показания в течение многих лет", - сказал адвокат Георгия Ермакова Джемал Кикнадзе в эфире "Рустави 2", передает корреспондент "Кавказского узла".

Выступая в суде, бывший мэр Батуми и другие высокопоставленные чиновники мэрии отвергли обвинения, заявив о своей невиновности. Защита предлагала освободить их под залог, но судья отверг это предложение.

Уголовное дело Ермакова и еще шести чиновников касается проекта "Дешевый дом", который предполагал строительство недорогого социального жилья. Условия тендера, объявленного в октябре 2015 года, изначально были сформулированы таким образом, что в нем приняла участие только одна компания. Прокуратура считает, что перед объявлением конкурса мэрия не провела исследования цен на рынке. В процессе электронных торгов единственная компания, участвовавшая в тендере, представила сфальсифицированные документы, но сотрудники мэрии этот факт не выявили. В результате компания была объявлена победителем тендера и получила контракт, хотя чиновники обязаны были дисквалифицировать ее и прекратить торги.

"Из-за злоупотребления служебными полномочиями и безосновательного перечисления аванса на счет недобросовестной компании руководство мэрии Батуми и сотрудники на других уровнях растратили государственные средства в сумме 1 370 076 лари (около 527 тысяч долларов), что нанесло значительный материальный ущерб муниципалитету", - цитирует заявление на сайте прокуратуры Грузии корреспондент "Кавказского узла".

Аджарское отделение НПО "Трансперенси-Грузия" еще в 2015 году исследовало проект "Дешевый дом" и предупреждало, что программа изначально несет в себе коррупционные риски, отметил руководитель региональной организации Малхаз Чкадуа.

Активист выразил недоумение, что прокуратуре понадобилось для расследования дела несколько лет, хотя вопросы к проекту возникли давно. Ревизионная служба также интересовалась программой "Дешевый дом" более двух лет назад, сказал Чкадуа в эфире "Рустави 2".