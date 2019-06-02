Азербайджан насчитал 25 обстрелов со стороны Армении

02 июня 2019, 09:46

Подразделения вооруженных сил Армении 25 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

"Кавказский узел" писал, что 1 июня Азербайджан заявил о 21 обстреле с армянской стороны, в тот же день Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 220 обстрелах за неделю. Кроме того, Нагорный Карабах заявил о гибели своего военного в результате обстрела с азербайджанской стороны. МИД Армении в свою очередь утверждает, что Азербайджан преднамеренно обостряет ситуацию, препятствуя мирному урегулированию карабахского конфликта.

Позиции азербайджанской армии с 1 по 2 июня подверглись обстрелу в селах Коханеби, Мунджуглу Товузского района, Гаравелилер и Геяли Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте азербайджанского оборонного ведомства.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха, по состоянию на 09.40 мск 2 июня, не прокомментировали это заявление на своих официальных сайтах.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года было объявлено перемирие, однако оно не остановило противостояния сторон, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта фиксируются ежедневно, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".