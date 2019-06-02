Директор кафе в Грозном обвинен по делу о массовом отравлении

02 июня 2019, 00:12

Уголовное дело в отношении директора кафе, где в октябре минувшего года произошло массовое отравление посетителей, направлено в суд Октябрьского района Грозного. Причиной отравления 24 человек в кафе "Акбар" стало несоблюдение в заведении санитарных норм, считает следствие.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября 2018 года Минздрав Чечни сообщил о том, что 13 человек были госпитализированы с признаками отравления после посещения кафе Грозного. По данным Управления Роспотребнадзора, в больницу были доставлены 14 человек, в том числе два ребенка, кафе опечатано. К 12 октября число отравившихся достигло 17, 15 из них были госпитализированы.

По результатам проведенной проверки деятельности кафе "Акбар", 30 октября 2018 года в отношении его директора было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей), сообщила прокуратура. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, предполагает исправительные работы либо ограничение свободы на срок до одного года.

Число пострадавших, отравившихся в кафе "Акбар" в период с 9 октября по 11 октября 2018 года, составило 24 человека, сообщило 31 мая на своем сайте управление МВД по Чечне.

"Установлено, что причиной произошедшего стало несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в данном заведении. Необходимая доказательная база в отношении директора кафе с обвинительным заключением направлена в суд Октябрьского района Грозного для рассмотрения", - сообщил 1 июня "Кавказскому узлу" представитель республиканской прокуратуры.

Надзорным ведомствам надо проверить и другие заведения общественного питания в Грозном на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, считают подписчики ИА "Чечня сегодня" в Instagram.

"Жаль, что эпиднадзор спит в остальное время, а ведь в Грозном очень много таких кафе, где невооружённым взглядом видно, что там антисанитария", - написал на странице chechnyatoday_95 пользователь под ником mado___zara.

"А отравившимся будет выделена компенсация?" - поинтересовался dzjafarov_001.

Отравившихся в кафе было вдвое больше, утверждает подписчик magomed_pashaev_official. "Было более 50 человек. Мне тоже не повезло, оказался в числе отравившихся. Отравились целыми семьями. На неделю я вышел из рабочей колеи. Забавно то, что вскоре это заведение работало и сейчас работает", - написал он.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, изложенной пользователями Instagram в комментариях.

Комментариев директора кафе или его представителей пока не поступало.

Напомним, в конце апреля 16 сотрудников предприятия по выращиванию винограда, расположенного в Левокумском районе Ставрополья, были доставлены с признаками отравления в местную больницу.