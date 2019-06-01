Помощник депутата Бессонова убит в Ростове-на-Дону

01 июня 2019, 17:33

Михаил Бакланов, помощник депутата Заксобрания Ростовской области от КПРФ Евгения Бессонова, застрелен сегодня в Ростове-на-Дону. Задержан подозреваемый в убийстве.

Бакланов был застрелен 1 июня около пяти часов утра в своей квартире после конфликта с пришедшим к нему в гости знакомым.

Во время драки гость застрелил хозяина квартиры, а находившейся в квартире девушке Бакланова удалось убежать, и она вызвала в полицию. Прибывший на место наряд полиции задержал подозреваемого в убийстве, передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах «Блокнот Ростов».

Информацию об убийстве своего помощника подтвердил и сам Евгений Бессонов. "Действительно это так. Михаил Бакланов был убит этой ночью", - цитирует депутата "Интерфакс".

Информации об убийстве помощника Бессонова на сайтах Главного управления МВД России по Ростовской области и регионального Следственного управления СКР, по данным на 17.30 мск 1 июня, нет.