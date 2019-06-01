01 июня 2019, 15:36

Чиновник на Старополье оштрафован за махинации с муниципальными контрактами

Суд оштрафовал бывшего главу управления хозяйства Кисловодска Павла Ткаченко на 300 тысяч рублей за заключение восьми муниципальных контрактов без проведения аукциона, сообщили 31 мая источники. Чиновник в отставке также не сможет занимать властные должности два года.

Как сообщал «Кавказский узел», глава управления городского хозяйства Кисловодска Павел Ткаченко подозревался в том, что в 2016 году  заключил восемь контрактов с коммерческой фирмой на ремонт дворовых территорий без проведения аукциона. Суммы контрактов составили 240 миллионов рублей. Дело о превышении Ткаченко должностных полномочий было передано в суд

Кисловодский горсуд признал Ткаченко виновным в превышении полномочий и оштрафовал на 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности в органах власти на два года, со ссылкой на источники в силовых структурах написали 31 мая «Аргументы и факты». Информацию о наказании бывшему чиновнику подтвердили источники издания «Комсомольская правда», не уточнив дату вынесения приговора.

Судья Татьяна Чубова единолично вынесла обвинительный приговор Павлу Ткаченко, говорится в карточке дела, размещенном на сайте Кисловодского горсуда. Осужденный обвинялся по восьми эпизодам статьи о превышении полномочий. Приговор вступил в силу. Текст приговора по состоянию на 14.15 мск сегодня на сайте не опубликован.

Руководитель компании, который выигрывал муниципальные контракты на ремонт дворовых территорий в Кисловодске, стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве, сообщает сегодня «Регион online». Ущерб по делу бизнесмена следствие оценило в 70 миллионов рублей, проинформировал 31 мая «Московский комсомолец».

На сайтах ставропольского управления СКР и МВД, а также прокуратуры нет информации о возбуждении дела против предпринимателя.

Напомним, что в апреле 2017 года Павел Ткаченко был отправлен в отставку после заявления главы Кисловодска Александра Курбатова о критике работы его управления со стороны жителей и градоначальника.

Примечание:

"Глава сельского поселения на Кубани заподозрен в превышении полномочий", "Уголовные дела за махинации с землей заведены на кубанских депутатов", "Глава сельского поселения на Кубани обвинен во взяточничестве"

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