Массовый ифтар в Грозном 31 мая 2019 года. Скриншот видео. https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_403459

01 июня 2019, 13:15

Организованный властями Чечни ифтар прошел на фоне бойкота сторонниками Тумсо

Массовое разговение в Грозном посетили жители соседних регионов и туристы, сообщили в мэрии Грозного. Блогер Тумсо Абдурахманов призывал бойкотировать это мероприятие, поскольку оно организовано властями.

Массовый ифтар в Грозном 31 мая 2019 года. Скриншот видео. https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_403459"Народный ифтар. прошедший вчера вечером, посетили 20 тысяч человек. Были как жители нашей республики из числа малоимущих, семей погибших сотрудников правоохранительных органов жителей города и других районов, так и гости из соседних регионов и туристы", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Грозного.

Ифтар был приурочен к Ночи предопределения, которая приходится на 27-й день мусульманского месяца Рамадан, отметили в Духовном управлении Чечни. "Верующие и мюриды различных вирдов собрались на ифтар, чтобы по его завершении посетить выставку исламских реликвий в мечети «Сердце Чечни» и провести ночь в молитвах и зикрах (вид молитв. - Прим. "Кавказского узла"). Сказано в хадисах (устном предании о пророке Мухаммеде, зафиксированном в Сунне. - Прим. "Кавказского узла"), что Ночь предопределения лучше тысячи других месяцев, проведенных в поклонении Всевышнему. С вечера вчерашнего дня и до завершения сегодняшнего утреннего намаза тысячи человек оставались в мечети, совершая поклонение", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр (Ураза-байрам), который длится в течение трех дней. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Скриншот сообщения Кадырова и массовом ифтаре в Грозном 31 мая 2019 года. https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_403459Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что ифтар организова его матерью Аймани Несиевной. "Приехавшие на разговение жители Чечни и соседних регионов отведали горячие блюда, напитки, фрукты, овощи и выпечку местных производителей. Особенно радует, что на Ифтар приходили целыми семьями. Перед намазом Магриб сотни мюридов совершили перед мечетью зикр", - написал Кадыров 31 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вечером 31 мая на прилегающих к площади перед мечетью "Сердце Чечни" улицах было необычно много автомобилей. Два автобуса подвезли группу людей к городской мэрии, еще два микроавтобуса марок высаживали людей в районе улиц Мира, Розы Люксембург и проспекта Исаева. Парковки во дворах многоквартирных домов, расположенных в центре города. были заставлены автомобилями, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подвозом верующих занимались местные власти. "Были на вчерашнем ифтаре в городе [Грозном]. Нам из администрации транспорт выделила для поездки. Вообще-то я собирался провести ночь в нашей мечети, но поехал, чтобы посмотреть выставку реликвий Пророка и наших авлия (святых. - Прим. "Кавказского узла"). Людей было очень много, даже из Ингушетии и Дагестана приехали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Курчалоевского района Сулейман.

"Имам нашей мечети еще в начале недели во время тарравих-намаза (коллективный намаз в мечети, совершаемый после вечернего разговения в месяц Рамадан. - Прим. "Кавказского узла"), сказал, что в пятницу по случаю наступления Ляйлятуль-кадр (Ночи искупления. - Прим. "Кавказского узла") организуется ифтар в Грозном, и из муфтията поступило указание там быть, чтобы по завершении принять участие в зикрах и мавлиде (виды молитв. - Прим. "Кавказского узла"). Из самых разных районов Чечни там тобы (группы. - Прим. "Кавказского узла") мюридов были", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сахиб.

Сторонники Тумсо откликнулись на призыв бойкотировать ифтар

Скриншот видеообращения Тумсо Абдурахманова с призывом бойкотировать "народный ифтар" в Грозном 31 мая 2019 года, https://youtu.be/sM8HVb3kMIk30 мая известный критики Рамзана Кадырова, блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал на своем Youtube-канале обращение к жителям республики с призывом бойкотировать организованный властями "народный ифтар". По его мнению, это мероприятие организовано с целью показать, "каким хорошим падишахом является Кадыров". "Если вы не принуждены к тому, чтобы быть там, и если вы не из числа людей нуждающихся, то игнорируйте это, не посещайте его", - призвал Абдурахманов.

По состоянию на 13.00 мск 1 июня этот обращение собрало 164 764 просмотра и 2251 комментарий, в основном с выражением поддержки. Ролик положительно оценили 5,4 тысячи пользователей, негативно - около тысячи.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахманова. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Презираю посещение этого мероприятия, всегда презирал", - прокомментировал обращение Асламбек Эди. "Предупредил всех родственников. Сказал, чтобы не ходили. Они не поняли, почему, но согласились", - сообщил пользователь Khabib Bibulatow.

"Тумсо молодец, выложил всю правду в очередной раз. Я лично никогда не ходил на такие мероприятия и ходить не собираюсь. Любому, кто послушает это обращение Тумсо, должно быть стыдно, если он в этом участвовал", - сказал житель Чечни Тимур корреспонденту "Кавказского узла".

Массовый ифтар в Грозном 31 мая 2019 года. Скриншот видео. https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_403459"В целом я согласен с Тумсо и с теми комментаторами, кто выразил ему поддержку. Действительно, это, во-первых, показушное мероприятие, во-вторых - запрещено есть угощение, которое выставляется на неправедно заработанные деньги. Среди моих друзей есть некоторые, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы посещать организуемые властями ифтары в мечетях или других местах. Мол, все равно не мы, так другие там будут. Я не считаю это поводом, чтобы туда ходить. Другое дело, если кто-то случайно там оказался ко времени разговения и подкрепился", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Юсуп.

Призыв Тумсо Абдурахманова бойкотировать ифтар в Грозном в принципе не мог серьезно повлиять на численность участников этого мероприятия, указал житель Чечни Шахран. "Собрать людей на массовый ифтар, как и на любое другое мероприятие, для наших властей не составляет никакой проблемы. Достаточно дать указание на местах - будь то имамам мечетей, руководителям общин мюридов, администрации, руководству учебного заведения, организации или предприятия, - и нужное количество людей будет в указанном месте в указанное время. Административный ресурс – штука серьезная. Так что,набрать 20-30, а если надо и 100 тысяч человек для участия в своих мероприятиях нашим властям не составляет труда", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Организация властями массовых ифтаров - тренд мусульманских регионов

Массовые ифтары, в том числе организованные властями регионов - явление достаточно новое, но они становятся тенденцией, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Так, массовые "Республиканские ифтары" в последние годы проводятся в Татарстане и Адыгее, отметил он. "В Татарстане ифтар состоялся 25 мая на стадионе «Казань-арена» и собрал 15 тысяч человек. Также был устроен большой ифтар в Адыгее от имени главы республики Кумпилова. Мероприятие проходило на площади перед Соборной мечетью в Майкопе 30 мая. И вот теперь в Чечне", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Массовый ифтар в Грозном 31 мая 2019 года. Скриншот видео. https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_403459Такого рода обращение властей к религиозным чувствам мусульман в России может быть связано с влиянием Запада, предположил ученый. "Американские президенты в Рамадан в Белом доме начали проводить ифтары в свое время. В Европе и Канаде ряд правителей устраивают вечернее разговение для мусульман. Это западное новшество - использование ифтаров как пиар-ход со стороны правительств, в качестве жеста доброй воли в отношении мусульман, чтобы снять некоторое напряжение и так далее. В России массовые ифтары - это все-таки это копирование властями их опыта. В Кремле не проводят, конечно, но начали с мусульманских окраин", - сказал Ярлыкапов.

По его мнению, чеченским властям едва ли приходилось принуждать людей посетить ифтар. "Я думаю, что скорее наоборот: если массовые ифтары станут постоянным явлением, то нужны будут билеты или приглашения. Потому что разместить всех желающих будет трудно даже на площади или стадионе", - пояснил Ахмет Ярлыкапов.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко, в свою очередь, указал на позднесоветские аналоги современной практики. "Даже в позднее советское время на Кавказе и в Средней Азии отдельные руководители приходили на ифтары. Это вызывало критику, недовольство их начальства, но с работы не выгоняли. А сейчас есть пример в Кремле. У нас вроде бы религия отделена от государства, но политики высшего ранга участвуют в богослужениях. А на Кавказе, в Чечне, к примеру, влияние ислама на политику неоспоримо. Допустим, тот же Рамзан Кадыров как глава республики вроде бы должен стоять в стороне. Но как мусульманин он не просто может, а даже обязан организовывать ифтары. Кадыров, являясь светским главой республики, в которой мусульмане составляют большинство, не может игнорировать это. Вот такая двойственная ситуация. Для главы субъекта организация ифтара - это как политическая акция, так и религиозная акция. И я бы даже не противопоставлял их", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

"Широкие акции несут пользу начальству. Есть видимость, что существует забота о народе", - отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Он отметил, что ифтары в Чечне - самые массовые в России. Нормам ислама массовые ифтары нисколько не противоречат, добавил он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Жители Чечни получили благотворительную помощь в годовщину депортации", "Жители Чечни назвали несущественной помощь властей в месяц Рамадан", "Прокуратура Чечни уличила продавцов в завышении цен перед Ураза-байрамом".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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