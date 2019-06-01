Организованный властями Чечни ифтар прошел на фоне бойкота сторонниками Тумсо

01 июня 2019, 13:15

Массовое разговение в Грозном посетили жители соседних регионов и туристы, сообщили в мэрии Грозного. Блогер Тумсо Абдурахманов призывал бойкотировать это мероприятие, поскольку оно организовано властями.

"Народный ифтар. прошедший вчера вечером, посетили 20 тысяч человек. Были как жители нашей республики из числа малоимущих, семей погибших сотрудников правоохранительных органов жителей города и других районов, так и гости из соседних регионов и туристы", - заявил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Грозного.

Ифтар был приурочен к Ночи предопределения, которая приходится на 27-й день мусульманского месяца Рамадан, отметили в Духовном управлении Чечни. "Верующие и мюриды различных вирдов собрались на ифтар, чтобы по его завершении посетить выставку исламских реликвий в мечети «Сердце Чечни» и провести ночь в молитвах и зикрах (вид молитв. - Прим. "Кавказского узла"). Сказано в хадисах (устном предании о пророке Мухаммеде, зафиксированном в Сунне. - Прим. "Кавказского узла"), что Ночь предопределения лучше тысячи других месяцев, проведенных в поклонении Всевышнему. С вечера вчерашнего дня и до завершения сегодняшнего утреннего намаза тысячи человек оставались в мечети, совершая поклонение", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията.

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря. Во время положенного в этот месяц поста мусульмане должны воздерживаться от пищи в течение светового дня. Завершается Рамадан праздником разговения Ид аль-фитр (Ураза-байрам), который длится в течение трех дней. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что ифтар организова его матерью Аймани Несиевной. "Приехавшие на разговение жители Чечни и соседних регионов отведали горячие блюда, напитки, фрукты, овощи и выпечку местных производителей. Особенно радует, что на Ифтар приходили целыми семьями. Перед намазом Магриб сотни мюридов совершили перед мечетью зикр", - написал Кадыров 31 мая на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вечером 31 мая на прилегающих к площади перед мечетью "Сердце Чечни" улицах было необычно много автомобилей. Два автобуса подвезли группу людей к городской мэрии, еще два микроавтобуса марок высаживали людей в районе улиц Мира, Розы Люксембург и проспекта Исаева. Парковки во дворах многоквартирных домов, расположенных в центре города. были заставлены автомобилями, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подвозом верующих занимались местные власти. "Были на вчерашнем ифтаре в городе [Грозном]. Нам из администрации транспорт выделила для поездки. Вообще-то я собирался провести ночь в нашей мечети, но поехал, чтобы посмотреть выставку реликвий Пророка и наших авлия (святых. - Прим. "Кавказского узла"). Людей было очень много, даже из Ингушетии и Дагестана приехали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Курчалоевского района Сулейман.

"Имам нашей мечети еще в начале недели во время тарравих-намаза (коллективный намаз в мечети, совершаемый после вечернего разговения в месяц Рамадан. - Прим. "Кавказского узла"), сказал, что в пятницу по случаю наступления Ляйлятуль-кадр (Ночи искупления. - Прим. "Кавказского узла") организуется ифтар в Грозном, и из муфтията поступило указание там быть, чтобы по завершении принять участие в зикрах и мавлиде (виды молитв. - Прим. "Кавказского узла"). Из самых разных районов Чечни там тобы (группы. - Прим. "Кавказского узла") мюридов были", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сахиб.

Сторонники Тумсо откликнулись на призыв бойкотировать ифтар

30 мая известный критики Рамзана Кадырова, блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал на своем Youtube-канале обращение к жителям республики с призывом бойкотировать организованный властями "народный ифтар". По его мнению, это мероприятие организовано с целью показать, "каким хорошим падишахом является Кадыров". "Если вы не принуждены к тому, чтобы быть там, и если вы не из числа людей нуждающихся, то игнорируйте это, не посещайте его", - призвал Абдурахманов.

По состоянию на 13.00 мск 1 июня этот обращение собрало 164 764 просмотра и 2251 комментарий, в основном с выражением поддержки. Ролик положительно оценили 5,4 тысячи пользователей, негативно - около тысячи.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамзана Кадырова и Тумсо Абдурахманова. Материалы о противостоянии блогера с чеченскими властями "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Тумсо против кадыровцев".

"Презираю посещение этого мероприятия, всегда презирал", - прокомментировал обращение Асламбек Эди. "Предупредил всех родственников. Сказал, чтобы не ходили. Они не поняли, почему, но согласились", - сообщил пользователь Khabib Bibulatow.

"Тумсо молодец, выложил всю правду в очередной раз. Я лично никогда не ходил на такие мероприятия и ходить не собираюсь. Любому, кто послушает это обращение Тумсо, должно быть стыдно, если он в этом участвовал", - сказал житель Чечни Тимур корреспонденту "Кавказского узла".

"В целом я согласен с Тумсо и с теми комментаторами, кто выразил ему поддержку. Действительно, это, во-первых, показушное мероприятие, во-вторых - запрещено есть угощение, которое выставляется на неправедно заработанные деньги. Среди моих друзей есть некоторые, которые не видят ничего зазорного в том, чтобы посещать организуемые властями ифтары в мечетях или других местах. Мол, все равно не мы, так другие там будут. Я не считаю это поводом, чтобы туда ходить. Другое дело, если кто-то случайно там оказался ко времени разговения и подкрепился", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Юсуп.

Призыв Тумсо Абдурахманова бойкотировать ифтар в Грозном в принципе не мог серьезно повлиять на численность участников этого мероприятия, указал житель Чечни Шахран. "Собрать людей на массовый ифтар, как и на любое другое мероприятие, для наших властей не составляет никакой проблемы. Достаточно дать указание на местах - будь то имамам мечетей, руководителям общин мюридов, администрации, руководству учебного заведения, организации или предприятия, - и нужное количество людей будет в указанном месте в указанное время. Административный ресурс – штука серьезная. Так что,набрать 20-30, а если надо и 100 тысяч человек для участия в своих мероприятиях нашим властям не составляет труда", - сказал местный житель корреспонденту "Кавказского узла".

Организация властями массовых ифтаров - тренд мусульманских регионов

Массовые ифтары, в том числе организованные властями регионов - явление достаточно новое, но они становятся тенденцией, указал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Так, массовые "Республиканские ифтары" в последние годы проводятся в Татарстане и Адыгее, отметил он. "В Татарстане ифтар состоялся 25 мая на стадионе «Казань-арена» и собрал 15 тысяч человек. Также был устроен большой ифтар в Адыгее от имени главы республики Кумпилова. Мероприятие проходило на площади перед Соборной мечетью в Майкопе 30 мая. И вот теперь в Чечне", - сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

Такого рода обращение властей к религиозным чувствам мусульман в России может быть связано с влиянием Запада, предположил ученый. "Американские президенты в Рамадан в Белом доме начали проводить ифтары в свое время. В Европе и Канаде ряд правителей устраивают вечернее разговение для мусульман. Это западное новшество - использование ифтаров как пиар-ход со стороны правительств, в качестве жеста доброй воли в отношении мусульман, чтобы снять некоторое напряжение и так далее. В России массовые ифтары - это все-таки это копирование властями их опыта. В Кремле не проводят, конечно, но начали с мусульманских окраин", - сказал Ярлыкапов.

По его мнению, чеченским властям едва ли приходилось принуждать людей посетить ифтар. "Я думаю, что скорее наоборот: если массовые ифтары станут постоянным явлением, то нужны будут билеты или приглашения. Потому что разместить всех желающих будет трудно даже на площади или стадионе", - пояснил Ахмет Ярлыкапов.

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" профессор Алексей Малашенко, в свою очередь, указал на позднесоветские аналоги современной практики. "Даже в позднее советское время на Кавказе и в Средней Азии отдельные руководители приходили на ифтары. Это вызывало критику, недовольство их начальства, но с работы не выгоняли. А сейчас есть пример в Кремле. У нас вроде бы религия отделена от государства, но политики высшего ранга участвуют в богослужениях. А на Кавказе, в Чечне, к примеру, влияние ислама на политику неоспоримо. Допустим, тот же Рамзан Кадыров как глава республики вроде бы должен стоять в стороне. Но как мусульманин он не просто может, а даже обязан организовывать ифтары. Кадыров, являясь светским главой республики, в которой мусульмане составляют большинство, не может игнорировать это. Вот такая двойственная ситуация. Для главы субъекта организация ифтара - это как политическая акция, так и религиозная акция. И я бы даже не противопоставлял их", - сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

"Широкие акции несут пользу начальству. Есть видимость, что существует забота о народе", - отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. Он отметил, что ифтары в Чечне - самые массовые в России. Нормам ислама массовые ифтары нисколько не противоречат, добавил он корреспонденту "Кавказского узла".