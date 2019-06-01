Задержание чиновников в Аджарии стало следствием межклановой борьбы

01 июня 2019, 06:34

Противостояние кланов во власти Аджарии привело к уголовному делу о растрате порядка 490 тысяч долларов, обвиняемыми по которому проходят семеро высокопоставленных чиновников, считают представитель ЕНД Джелал Кикава и бывший депутат Республиканской партии Георгий Масалкин.

Как информировал "Кавказский узел", 30 мая стало известно о задержании бывшего мэра Батуми Георгия Ермакова, замминистра образования, культуры и спорта Баграта Манвелидзе, замминистра финансов и экономики Арчила Ванадзе, вице-мэра Батуми Тенгиза Петридзе, главы службы муниципального имущества и управления сервисами Гоги Ломадзе, заместителя начальника управления городской инфраструктурой и благоустройства при мэрии Нукри Хинтибидзе, начальника службы закупок мэрии Батуми Бека Халваши. Они обвиняются в растрате государственных средств в крупном размере и злоупотреблении служебным положением. По версии прокуратуры, нарушения, допущенные чиновниками при проведении тендера в 2015 году, привели к ущербу для бюджета Батуми в размере около 490 тысяч долларов.

После ареста высокопоставленных чиновников мэрии городские службы продолжают работать в штатном режиме, заявил 31 мая на брифинге мэр Батуми Лаша Комахидзе. «Для меня как для мэра это было очень тяжело, поскольку каждый из задержанных людей занимался делами на очень значительных позициях в муниципалите. Это высококвалифицированные кадры с многолетним стажем работы. Я абсолютно ясно понимаю всю серьезность обвинения. Но очень важно, что в то же время мы даем знать: несмотря на сложившуюся ситуацию, офисы и мэрия будут работать бесперебойно», - приводит слова Комахидже издание "Батумелеби" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

По данным главной прокуратуры Аджарии, мэрия Батуми в октябре 2015 года для реализации проекта «Дешевый дом» перечислила компании Convert Georgia (грузинский филиал иностранной компании) 1 миллион 626 тысяч лари (около 583 тысяч долларов), но та выполнила лишь минимальный объем работ, на которые потратила 251 тысячу лари (около 96 тысяч долларов), в результате чего муниципалитету был причинен значительный ущерб. "Остальные работы до сих пор не выполнены", - указывает ведомство.

Тендер на строительство в рамках проекта «Дешевый дом» домов на основе легких конструкций из нержавеющей стали был организован таким образом, чтобы выиграть его могла только одна компания. Причем сметная документация по проекту была предоставлена мэрии самой этой компанией, а рыночные исследования указанных цен не проводились, говорится в заявлении прокуратуры.

Кроме того, указывает ведомство, члены тендерной комиссии проигнорировали выявленный факт предоставления участником конкурса недостоверной документации, хотя за полгода до этого компанию уже дисквалифицировали во время другого тендера именно из-за предоставления недостоверных данных. Также не отвечала требованиям документации банковская гарантия, которую участнику торгов предоставило лондонское Point Bank Ltd. Проверка, проведенная по поручению мэра до заключения контракта, установила, что гарант никогда не являлся банком. Также Нацбанк Грузии сообщал мэрии о том, что эта британская компания не может быть гарантом.

Строительство домов было приостановлено после смены мэра Батуми в 2017 году, дальнейшие перечисления денег прекратились, и новые объекты так и не были построены, отметила прокуратура.

Построенные дома не вызывают нареканий у жителей

Несмотря на то, что, согласно обвинению прокуратуры, по контракту остались не выполнены работы более чем на 80% от полученной суммы, оба предусмотренных проектом дома были построены. Корреспондент "Кавказского узла" посетил эти дома, в каждом из них живут люди, которым полагалось дешевое жилье. Опрошенные "Кавказским узлом" жители этих домов в основном считают, что государство сделало доброе дело.

«Я ждала квартиру 18 лет, вот эта соседка, сидящая напротив, - пять лет, другая - 15, еще одна - 8. Наконец, жилье нам в кои-то веки предоставили», - сказала, в частности, жительница дома Магули Катамадзе.

Она рассказала, в каком виде новое жилье было передано новоселам. "Нам сдали белый каркас, то есть все было отштукатурено, были полы, но укладывать плитку, клеить обои, сантехнику проводить уже пришлось нам самим", - отметила Катамадзе.

Жительница дома Дарико также отметила, что не испытывала трудностей в доме после заселения. "Вода, газ, свет есть, штукатурка не сыпется. Зимой в доме не холодно, у нас центральное отопление, так что все нормально", - сказала она.

Уголовное преследование чиновников имеет политический подтекст

Истинной причиной ареста семерых чиновников стало противостояние кланов в правящей "Грузинской мечте", считает представитель оппозиционного "Единого национального движения" в Батуми Джелал Кикава. «Это будет иметь продолжение. Скорее всего, последуют увольнения и разоблачения в центральном аппарате, среди правительства или членов парламента. Избавятся от тех, кто прикрывал Ермакова», - сказал Кикава "Кавказскому узлу".

Детали этого дела были известны в течение четырех лет, однако его фигуранты все эти годы продолжали продвигаться по служебной лестнице, что свидетельствует о наличии у них высоких покровителей, которые игнорировали нарушения при проведении тендера, считает бывший депутат Верховного совета Аджарии от Республиканской партии Грузии, а ныне профессор истории Батумского госуниверситета Георгий Масалкин.

«То, что у этого дела есть коррупционный душок, это факт, но... отсроченная на четыре года реакция заставляет думать, что кроме коррупционной присутствует еще и политическая составляющая», - заявил "Кавказскому узлу" Масалкин.

Основная политическая цель состоит в том, чтобы создать крупный скандал, который отвлечет население от более насущных проблем, в том числе от инфляции местной валюты к доллару, безработицы, полагает он. "Это апробированный метод, к которому прибегал и Саакашвили, и продолжает прибегать нынешняя власть», - считает бывший депутат.

Еще одним политическим аспектом, по его мнению, является конкуренция среди кланов во власти. «Все ожидают, что это дело будет иметь продолжение. Потому что есть определенная клановость в политике. Вы знаете, что часто меняются премьер-министры – каждый приходит со своей командой, кто-то пытается эту команду спихнуть, так что посмотрим, ближайшее будущее покажет", - сказал Масалкин.

Всем понятно, что Аджария - маленькая республика, и там всегда почти все схвачено местными политическим кланами

Вместе с тем он сожалеет, что под следствие попали грамотные специалисты, которых хорошо знают в городе.

В целом реакция среди жителей Батуми на задержание высокопоставленных чиновников достаточно ровная, многие в социальных сетях пишут, что "давно пора", отмечает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Всем понятно, что Аджария - маленькая республика, и там всегда почти все схвачено местными политическим кланами, и все, если уж говорить начистоту, в плане коррупции в достаточно плачевном состоянии. Ушел Абашидзе, пришел Варшаломидзе... Ушел Варшаломидзе, пришли местные "мечтатели", также, имхо, достаточно мутные и непонятные", - написал он в своем посте "В АР Аджарии задержали высокопоставленных чиновников по делу о растрате".