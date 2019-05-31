31 мая 2019, 20:54

Давид Киркитадзе приговорен к условному сроку

Суд назначил сегодня два года условного лишения свободы одному из лидеров грузинской партии "Единое национальное движение" Давиду Киркитадзе, признавшему вину в нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Киркитадзе признал вину в нападении на полицейского, после этого его освободили из-под ареста. Киркитадзе освободили на основании оформленного процессуального соглашения, условия которого предложила сторона обвинения, отметил адвокат.

Давида Киркитадзе задержали 17 декабря 2018 года, на следующий день после столкновения полиции и активистов "Единого национального движения" (ЕНД). Оппозиционеры направлялись на акцию в Телави, чтобы выступить против инаугурации Саломе Зурабишвили. В результате столкновений были госпитализированы семь силовиков.

Гурджаанский районный суд назначил Киркитадзе два года условного лишения свободы. "Стороны - обвинение и защита - договорились о процессуальном соглашении. Условия стороны обвинения они оказались приемлемыми для стороны защиты. Соответственно, суд вынес решение", - сказал адвокат Киркитадзе Георгий Кондахашвили в эфире телекомпании "Имеди" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла"). Адвокат отметил, что Киркитадзе также извинился перед полицейскими.

Если бы суд назначил Киркитадзе реальный срок, это негативно повлияло бы на имидж правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" за рубежом, отметил депутат парламента от ЕНД Ника Мелия. "Они (в "Грузинской мечте". - Прим. "Кавказского узла") поняли, что это им наносит урон. Мы работали с международным сообществом и не упускали ни одной возможности, чтобы не рассказать об этом", - сказал Мелия в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

В свою очередь, в правящей партии оценили принесенные Давидом Киркитадзе извинения как "достойный поступок". Председатель парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании призвал партию ЕНД последовать примеру Киркитадзе и извинится перед полицейскими.

Новости о противостоянии правящей партии и оппозиции в Грузии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Иванишвили vs Саакашвили". 

Примечание:

"Три кандидата представлены на пост главного прокурора Грузии", "Президент Грузии представил Бахтадзе на пост премьера", ""Грузинская мечта" лидирует на выборах в пяти муниципалитетах".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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