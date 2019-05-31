Полицейский в Сочи осужден на три года за разглашение гостайны

31 мая 2019, 18:23

Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего оперуполномоченного в том, что он распространил секретные документы, сообщили сегодня в ФСБ. Полицейский также был лишен звания капитана.

По версии следствия, бывший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков сочинского УВД, капитан полиции скопировал секретные документы, принадлежащие другим сотрудникам ведомства, и передал их третьим лицам.

Дело расследовалось по статье «незаконное получение и распространение сведений, составляющих государственную тайну» (п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК России), со ссылкой на пресс-служба краснодарского управления ФСБ сообщает сегодня «Интерфакс».

Краснодарский краевой суд приговорил бывшего полицейского к трем годам колонии общего режима, лишив звания капитана полиции, уточнили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил, отмечают сегодня «Кубанские новости».

Служебная проверка окончена, решается вопрос об увольнении сотрудника из ОВД по отрицательным мотивам, информирует сегодня "Юг Times".

"Кавказский узел" писал, что оперуполномоченный райотдела МВД на Кубани получил более чем 1,3 миллиона рублей за продажу паспортных данных российских граждан, сообщил 15 мая Следком. Полицейский арестован и отстранен от службы.