Жители ростовской станицы добились приостановки строительства завода

31 мая 2019, 15:55

Власти Ростовской области приостановили строительство завода по переработке мусора в станице Кировской после акций протестов местных жителей, сообщили сегодня в правительстве региона. Завод принесет вред экологии и здоровью жителей, считают активисты.

В станице Кировской Кагальницкого района создана рабочая группа, которая рассмотрит проблемы строительства экокомплекса по переработке отходов на территории поселения, а также вопрос переноса строительства в другое место. В состав комиссии вошли местные жители, представители Общероссийского народного фронта, органов власти и инвестора - "Донэкопром".

"За месяц рабочая группа должна рассмотреть проблемные вопросы, поступившие от инициативной группы жителей", - цитирует сегодня министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина управление информационной политике на сайте правительства Ростовской области.

По словам инвестора, строительство экокомплекса до решения всех вопросов будет приостановлено. Первые результаты рабочая группа планирует рассмотреть через две недели, отмечается в сообщении.

28 декабря 2018 года около 1000 жителей микрорайона Левенцовка вышли на митинг в Ростове-на-Дону против строительства вблизи жилых домов мусороперерабатывающего завода. Они заявили о недоверии обещаниям властей построить завод в другом месте и потребовали отставки ответственных за ситуацию чиновников. 20 декабря власти региона заявили, что мусороперерабатывающий завод будет построен в другом месте, а расположенную в районе свалку решено закрыть.

Ранее, 25 мая, в станице Кировской прошел митинг против строительства экокомплекса по переработке мусора, который собрал несколько сотен местных жителей. По итогам инициативная группа обратилась к депутатам Госдумы от Ростовской области с просьбой инициировать поправки в закон о запрете на размещение комплекса на расстоянии менее километра от окраины станицы, со ссылкой на организатора акции протеста Александра Оганьяна написал 27 мая "Коммерсант".

После того как в середине апреля жители станицы узнали о возведении мусороперерабатывающего завода вблизи поселения, начались акции протеста. Листовки и баннеры с лозунгами: "(Жители станицы) против строительства завода" были расклеены на машинах активистов, на столбах и в местах общего массового скопления людей. 14 мая был проведен пикет у здания районной администрации. "(Завод) - очень опасное производство, с выбросами в атмосферу и первого, и пятого класса опасности. Отходы планируют свозить чуть ли не со всей области. Почему нельзя было разместить объект в промышленной зоне?" - процитировало 14 мая местную жительницу Наталью Шамаеву издание "Крестьянин".

В сторону станицы большую часть дней в году дует восточный ветер, и выбросы с предприятия будут лететь прямо в дома кировчан, считает другой местный житель, слова которого привело издание.

На заводе будут перерабатываться только промышленные отходы, и вреда экологии работа предприятия не принесет, заверили представители инвестора-застройщика. "Никакого вреда окружающей среде, здоровью наше предприятие не несет. Мы стремимся работать цивилизованно и открыто. Показать всем пример бережного отношения и к природе, и ресурсам, которые можно использовать вторично", - привело 1 мая слова директора по развитию "Донэкопрома" Дмитрия Афонина Panram.ru.

Экокомплекс – это не полигон коммунальных отходов, а его строительство начнется после всех экспертиз, сообщил глава администрации Кагальницкого района Игорь Грибов. "В нашей станице не будет никакого полигона коммунальных отходов… Никакое предприятие не будет построено, пока проект не пройдет строжайшую экологическую и техническую экспертизу, которую осуществляют федеральные ведомства… Власти района не принимают решения о строительстве завода. Мы всего лишь предоставили им подходящий земельный участок. Право на его аренду инвестор получил на конкурсной основе", - процитировало Грибова агентство.

Ранее Кавказский узел" писал, что местные жители добились сохранения статуса памятника для стелы, расположенной на Театральной площади в Ростове-на-Дону. Активисты назвали это временной победой и намерены провести еще одну экспертизу.