Глава района в Дагестане заподозрен в избиении местного жителя

31 мая 2019, 15:23

Глава Цунтинского района подозревается в том, что избил местного жителя в здании администрации, сообщил сегодня Следком.

По данным следствия, 14 ноября 2018 года глава района зашел в служебный кабинет контрольно-счетной палаты муниципального образования и увидел там местного жителя, который беседовал с одним из сотрудником. Чиновник в грубой форме потребовал от мужчины покинуть помещение, но тот отказался, после глава района избил его, причинив легкий вред здоровью, сообщило следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

Глава района подозревается по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). "Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть первая статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

"Кавказский узел" ранее писал, что глава села Новоромановки Тарумовского района Дагестана был оштрафован за оскорбление местного жителя. Суд привлек его к административной ответственности за то, что он во время спора о принадлежности помещений в здании сельской администрации выразился в адрес заявителя нецензурной бранью, сообщила 6 мая прокуратура Дагестана.