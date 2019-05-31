Глава ростовской энергокомпаниии заподозрен в неуплате налогов на 101 миллион

31 мая 2019, 12:00

Бывший замгубернатора Ростовской области и гендиректор «ТНС Энерго» Александр Гребенщиков подозревается в том, что вносил ложные сведения в декларацию, сообщили источники. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с 21 февраля 2017 года по 28 марта 2018 года Александр Гребенщиков, покинув пост замгубернатора, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость с организации на 101,105 миллиона рублей. Дело расследуется ростовским управлением СКР по статье «уклонение от уплаты налогов» (ст. 199 УК России), со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил 30 мая «1Рнд».

Информации о возбуждении уголовного дела против Гребенщикова 30 мая подтвердил источник РБК. С февраля 2017 года по декабрь 2018 года Геребенщиков занимал должность гендиректора компании «ТНС Энерго». С декабря 2018 года возглавил холдинг «Юг Руси», пишет сегодня газета «Наше время». По данным издания, бывший чиновник находится под подпиской о невыезде.

С поста замгубернатора Ростовской области Александр Гребенщиков уволился в декабре 2016 года по собственному желанию, проинформировала пресс-служба главы региона на администрации Ростовской области 30 декабря 2016 года.

На сайте ростовского управления СКР на 11.55 мкс сегодня нет официального подтверждения информации о возбуждении дела против Гребенщикова. Нет комментариев по данному поводу на сайтах компаний «ТНС Энерго» и «Юг Руси» по состоянию на 11.55 мск сегодня.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 21 мая был арестован до 19 июля заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Защита подала апелляцию на решение суда, но 30 мая Ростовский областной суд отказался ее удовлетворить.