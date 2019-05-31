Специалисты рассказали о проблеме сохранения осетинского языка

31 мая 2019, 05:13

Сокращение часов преподавания осетинского языка не позволит его нормально выучить школьникам, для сохранения языка необходимо кардинально менять учебную программу, считают опрошенные "Кавказским узлом" филологи.

Как информировал "Кавказский узел", в 2018 году Госдума приняла закон о национальных языках, который оставляет изучение родных языков на выбор родителей учащихся. Жители национальных регионов увидели в этом угрозу для существования местных языков и культур. Накануне рассмотрения законопроекта во втором чтении 87 ученых-лингвистов из европейских университетов призывали Госдуму отклонить законопроект. Активисты общественных организаций Северного Кавказа заявляли, что будут добиваться отмены нового закона.

Северная Осетия впервые проводит общественную экспертизу учебников

Министерство образования и науки Северной Осетии объявило на своем сайте о проведении общественной экспертизы учебников по осетинскому языку с 1 по 11 классы, разработанных кафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского государственного педагогического института (СОГПИ). Материалы доступны для изучения и рецензирования до 17 июня.

«Приказами министерства утверждены составы экспертных комиссий, куда вошли ведущие учителя осетинского языка и литературы. По результатам педагогической и научной экспертиз учебные пособия получили положительные заключения. В настоящее время учебные пособия по осетинскому языку размещены на сайте министерства образования и науки Северной Осетии для общественного обсуждения, которое будет проходить в течение месяца со дня опубликования на сайте», - рассказали корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе министерства образования и науки республики.

По словам сотрудника ведомства, в общественном обсуждении могут принять участие все желающие. «Несмотря на то, что новость о начале общественной экспертизы была широко растиражирована, на сегодняшний день [30 мая] в ней приняли участие только члены Союза писателей РСО-Алания, которые подготовили свои замечания и предложения. Надо отметить, что министерство образования и науки Северной Осетии впервые проводит общественную экспертизу учебных пособий», - сказал он.

Выявить недостатки учебной литературы смогут лишь специалисты, считает декан факультета осетинской филологии Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ), кандидат филологических наук Анжела Кудзоева.

«Общественная экспертиза учебника, как и научная и педагогическая, должна осуществляться специалистами - работниками образовательных и иных учреждений, имеющими соответствующую квалификацию и опыт проведения экспертизы… Общественная экспертиза не подразумевает, что качество учебника оценивает общественность: различные общественные организации, частные лица и другие", - сказала она "Кавказскому узлу".

"Согласно положению об экспертизе учебников, суть общественной экспертизы заключается в оценке специалистами-экспертами потребительских свойств издания - качества бумаги, художественного оформления, формата, цветового решения, эстетичности и информативности так называемого «невербального ряда» (не текста). Кроме того, обращается внимание на то, как содержание учебника в целом способствует воспитанию и развитию личности, прививает ученику принятые в обществе и государстве моральные, этические, поведенческие нормы и ценности», - отметила Кудзоева, добавив, что с этой точки зрения полноценную общественную экспертизу провести невозможно.

Любой учебник подвергается критике, не могут быть приняты без замечаний и обсуждаемые учебники, считает научный сотрудник Северо-Осетинского института повышения квалификации работников образования, принимавшая участие в создании учебника по природоведению для младших классов на родном языке, Лариса Дзтиева. "На мой взгляд, широкое обсуждение полезно", - сказала она "Кавказскому узлу".

Государственная языковая политика не способствует сохранению родных языков

В число основных проблем функционирования осетинского языка в республике входят «отсутствие системных финансовых вложений в проекты по поддержке родного языка, а также недостаточное внимание самих родителей к осетинскому языку», полагает Лариса Дзтиева.

Самой большой проблемой развития и функционирования осетинского языка в регионе является «объективное сокращение числа его реальных носителей, людей, активно использующих осетинский язык во всех социальных сферах», считает Анжела Кудзоева.

«Это проблема всех национальных языков, это наша общая беда. Процесс урбанизации играет свою негативную роль. Увеличение населения городов, стремительно переходящих на русский язык и, соответственно, уменьшение числа сельских жителей не способствуют сбалансированности языковой ситуации. Подавляющая масса информации, различного контента подается в городе на русском, а теперь и на английском языках. Языки регионов (и имеющие статус государственных на территориях регионов в том числе) не могут с ними конкурировать, у языков разный социальный престиж, не очень много стимулов для их изучения», - сказала Кудзоева.

Улучшить ситуацию может распространение опыта внедрения полилингвальной модели образования, считает она. «Опыт внедрения полилингвальных школ положителен в преодолении этих последствий, это приносит свои результаты. Сама идея такой модели принадлежит Северной Осетии. Отрадно то, что востребованы полилингвальные классы в школах, в обществе есть понимание того, что если языком не пользоваться - он быстро потеряется, исчезнет. Люди, которые сами не владеют осетинским языком, хотят, чтобы их дети говорили на родном языке и потому учились в этих классах. Об этом говорит и конкурс для приема в Аланскую гимназию. Еще более востребованы полилингвальные (осетинско-русские, с осетинским языком воспитания) группы в детских садах», - рассказала декан факультета осетинской филологии.

"Кавказский узел" писал, что летом 2018 года власти Северной Осетии, основываясь на успешной практике двуязычной системы образования, анонсировали ее масштабное внедрение в детсадах и школах. В уходящем учебном году по модели полилингвального образования работали 11 общеобразовательных школ и 32 дошкольных учреждения. Однако с 1 сентября запланировано увеличить число детских садов и школ, где ведется обучение и на русском, и на осетинском языках, с 43 минимум до 52. Однако опрошенные "Кавказским узлом" специалисты отмечали, что несмотря на успехи, программа финансируется недостаточно, не хватает и учителей.

Кудзоева считает непродуманной государственную образовательную и языковую политику. «С принятием федеральных государственных образовательных стандартов мы утратили регионально-национальный компонент, который позволял школам вводить в сетку уроки истории Осетии, традиционной культуры осетин. Когда не стало этого компонента и все предметы стали федеральными, то оказалось, что стандартами предусмотрено только три часа в неделю на предмет «родной язык». Предмет «родная литература» не предусмотрен вообще, поэтому под тремя уроками «родного языка» подразумеваются по полтора урока языка и литературы в неделю", - сказала она.

По ее словам, очередным ударом по национальным языкам стало принятие поправок в Закон «Об образовании», в результате чего родные языки стали необязательными для изучения, а соответствующий школьный предмет стал единственным, который выбирается по желанию, причем не учеником, а его родителями. «Я не считаю такую политику целенаправленным ущемлением прав народов РФ на знание родных языков, курсом на уничтожение языкового многообразия России. По моему мнению, это просто непродуманная, но от этого не менее пагубная языковая политика», - заключила Кудзоева.

Ожидается снижение уровня владения родным языком

На общественную экспертизу выставлены учебно-методические комплексы по осетинскому языку с 1 по 11 классы для учащихся, владеющих и не владеющих национальным языком, рассказал заведующий кафедрой ЮНЕСКО СОГПИ Тамерлан Камболов.

«Это учебные пособия, которые были разработаны на кафедре ЮНЕСКО СОГПИ, которые были в учебном процессе на протяжении нескольких лет. За это время педагогическим сообществом были сформулированы некоторые пожелания по совершенствованию этих учебных пособий, была проведена целенаправленная системная работа по всему комплексу учебно-методических пособий, чтобы устранить замечания, высказанные педагогами, родителями, самими авторами, которые за период использования учебников обнаружили некоторые моменты, требующие совершенствования», - рассказал «Кавказскому узлу» Камболов.

Учебные комплексы были переработаны в связи с необходимостью их приведения в соответствие с новыми требованиями федерального государственного образовательного стандарта, пояснил он.

Нам пришлось достаточно радикально сократить объем преподаваемого материала, и мы можем только прогнозировать, что это приведет к очередному ослаблению и снижению уровня владения родным языком учащимися

«Нам пришлось сократить объем преподаваемого материала, поскольку первоначально эти учебники были рассчитаны на 5 часов в неделю, сейчас количество часов сократилось вдвое и, соответственно, эффективность преподавания по учебникам резко снизилась, поскольку учителя не успевали работать с заложенным в учебники объемом часов в рамках того времени, которое сейчас отводится на преподавание родного языка. Нам пришлось достаточно радикально сократить объем преподаваемого материала, и мы можем только прогнозировать, что это приведет к очередному ослаблению и снижению уровня владения родным языком учащимися», - констатировал Камболов.

Ученый также рассказал, что в 2010 году после принятия новых стандартов общего образования национально-региональный компонент был упразднен, и теперь регионы потеряли возможность преподавания этнокультурных предметов.

«Этого не было заметно сразу, они преподаются на уровне основой школы с 5 по 9 класс. Но первоклассники набора 2010 года выросли уже до этих классов, и сейчас первые поколения постсоветских школьников не имеют возможность изучать историю, географию родного края в рамках основного образовательного компонента. Предмет «родной язык» перешел в федеральную часть базисного плана, в котором он лимитирован тремя часами максимально, а в первом классе и вовсе одним часом, и нацрегионы не имеют права регулировать это количество часов, поскольку это часть федерального образовательного стандарта. Таким образом, вместо пяти часов в неделю, которые мы планировали и под которые были сделаны ученые программы и учебники, мы имеем три, а в некоторых регионах и того меньше», - пояснил Камболов причины пересмотра учебных программ.

Ревизия учебников позволит привести образовательный процесс в сбалансированное положение, однако не позволит обеспечить необходимый и достаточный уровень изучения родного языка, считает он.

«Даже при самом идеальном исполнении учебников, материалов можно уверено говорить, что в рамках отводимого федеральными образовательными нормативами количества часов мы никогда не сможем обеспечить необходимый и достаточный уровень изучения родного языка. На изучение русского языка, с учетом литературы, отводится в три раза больше часов при том, что абсолютное большинство, практически 100% школьников в РСО-Алании намного лучше владеют русским языком, чем осетинским», - сказал Камболов.

Общественность не проявляет высокой активности к участию в общественной экспертизе учебников, отметил он. «Объявление о возможности любого гражданина, родителя, творческих союзов принять участие в экспертизе было размещено в СМИ, соцсетях. Не могу сказать, что наблюдается высокая активность участия в общественном обсуждении. Есть некоторое незначительное количество этих отзывов, но мы рассчитываем, что достаточно основательные заключения нам дадут республиканский Союз писателей, общественные организации», - заключил Камболов.

Журналист раскритиковала программу изучения осетинского языка

Журналист Мадина Сагеева считает, что «программы по сохранению осетинского языка в регионе провалились», поэтому обсуждать при помощи общественности или специалистов разработанные учебники бессмысленно.

"Я сейчас говорю как родитель. Я - первое поколение тех осетин, у которых начались проблемы с осетинским языком в то самое советское время, когда детей переучивали на русский. В семьях думали, если родители сами говорят на родном языке, то и дети смогут. Я болезненно воспринимала эту ситуацию, пыталась научить своего ребенка осетинскому. Эта система полилингвального образования, реализуемая сейчас в Аланской гимназии и т. д., началась тогда, когда мой сын шел в первый класс. Сейчас ему 20 лет. Сами мы не попали в этот полилингвальный класс, но есть масса знакомых, чьи дети там учились. Если бы эти учебники работали, у нас бы уже выросли поколения, вышедшие из этих полилингвальных классов, которые прекрасно владеют русским, осетинским и английским. Этого не случилось, все эти дети, ровно как и дети в остальных школах, не знают ни английского, ни осетинского. А если и знают, то это заслуга репетиторов и родителей», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Сагеева.

Программы по изучению родного языка должны быть в корне пересмотрены, полагает она. «Нужно работать над методикой, позволяющей осетинским детям учить этот язык с нуля, потому что они его утеряли. Как это не жутко звучит и не оскорбляет слух настоящих патриотов и осетин, чтобы этот осетинский не умер окончательно, его нужно преподавать как иностранный язык с учетом того, что в республике есть погружение в языковую среду. Если будет нормальная методика, любой ребенок начнет говорит за три года на осетинском», - считает Сагеева.

Принимаемые программы и издаваемые учебники по изучению осетинского языка нежизнеспособны, полагает журналистка. «Проблема в методике и учебниках. По ним язык выучить невозможно. Моя мама говорит свободно на трех наречиях осетинского, но она не может делать задания с ребенком по этим учебникам, потому что она не знает, например, как будет на осетинском языке «лиственница». Зачем для детей 1-3 классов вставлять эти специфические названия? Это самая большая необходимость?» - сказала Сагеева.

Динамику увеличения числа говорящих на родном языке горожан Сагеева не связывает с результатами работы полилингвального проекта. «Село победило город. Да, у нас больше говорят по-осетински. В общественной жизни у нас больше сельских, потому мы слышим больше осетинскую речь. В моем окружении ничего не изменилось. Больше южан, больше сельчан, городская среда отъезжает. Те, кто говорили по-русски - они все за границей или в Москве. Это не те дети, которые в школе выучили осетинский», - заключила Сагеева.

Укрепление и развитие родного языка ложится в канву усилий по возвращению национальным субъектам реального федерализма, считает редактор портала Hohag.com Алихан Хоранов. «Для меня это вопрос не сохранения какой-то абстрактной культуры или традиций, которые мы обязаны передавать будущим поколениям, а вопрос построения... республики в рамках Российской Федерации. Без языка это невозможно, и язык - это инструмент, который должен служить укреплению и развитию этого процесса», - сказал Хоранов "Кавказскому узлу".

Семья должна помогать сохранить родной язык

Проблема сохранения родного языка обсуждается всеми, однако без учета роли в этом процессе осетинской семьи, считает отличник народного образования РФ Клавдия Туаева.

«Родители сопротивляются изучению детьми родного языка, и сами учащиеся тоже не очень хотят. Есть нехватка учебной литературы. Проблема в том, что дети лучше владеют русским, чем родным, общаются между собой, и преподавателю трудно проводить урок… У меня был класс с 1 по 10, это была не владеющая группа, они говорили на осетинском языке лучше осетин, это были русские дети, они участвовали в конкурсах, стихи рассказывали, это был успешный эксперимент. Я учила их по книгам Айларовой, Гаппоева, Багаева, это хорошие учебники для начальной школы по осетинскому языку и чтению», - рассказала "Кавказскому узлу" Туаева о проблемах изучения осетинского языка в общеобразовательной школе.

Она также отметила, что «общественная экспертиза учебной литературы будет эффективна лишь при участии в ней специалистов».

Пользователи Facebook обеспокоены проблемой сохранения осетинского языка.

«Беспокоит проблема деградации нашего языка и постепенного его вымирания», - написал пользователь Facebook Батраз Цорионов.

Виссарион Асеев написал в Facebook, что его беспокоит «проблема неиспользования осетинского языка в частной жизни, в государственных органах, государственными служащими».

«В семье у меня не говорили [на осетинском], сама была пару раз на курсах. Но опять же не с кем было говорить дома. Ребенка отдали в сельскую школу, проучился начальные классы, но не заговорил. Очень хочу знать осетинский язык, говорить, но пока не получается. Приняла бы участие в экспертизе, но не знала», - написала пользователь Залина Бедоева.