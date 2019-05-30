Двое полицейских пострадали при ДТП с грузовиком на Ставрополье

30 мая 2019, 21:54

Водитель грузовика протаранил патрульную машину ДПС на трассе в Ставропольском крае, двое полицейских госпитализированы, сообщили в госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе, когда полицейские оформляли ДТП. Водитель грузовика въехал в их патрульный автомобиль.

"В результате автоаварии с травмами различной степени тяжести двое сотрудников госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы в медицинское учреждение", - цитирует представителя регионального управления ГИБДД "Интерфакс".

На момент ДТП у припаркованного патрульного автомобиля были включены проблесковые маячки, а полицейские находились в салоне. Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, передает со ссылкой на представителя ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что полицейский пострадал в результате наезда машины в Дагестане. Водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан. Пострадавший полицейский после оказания ему помощи был отпущен из больницы.