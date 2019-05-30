Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 лет колонии

30 мая 2019, 13:07

Аксайский райсуд признал виновным Владимира Федунова в дорожной аварии, в результате которой погибли пять человек. Осужденный превысил скорость и был пьян, сообщила 29 мая прокуратура.

Как писал «Кавказский узел», 20 мая 2018 года в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск один человек пострадал и пятеро погибли. По данным правоохранителей, столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

По версии следствия, ДТП произошло из-за осужденного Владимира Федунова, ехавшего за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области 29 мая. Дело расследовалось по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговором Аксайского районного суда Владимир Федунов признан виновным и осужден на 5,5 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на три года, отмечает ведомство.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщил 29 мая Donday.ru. Суд разбирался в обстоятельствах дела больше года, отмечает сегодня Donnews.ru.

Авария произошла недалеко от поселка Дорожного, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «ВАЗ-2101». После этого у Toyota у оторвалось колесо и отлетело в Nissan Tiida. Погибли пассажиры Toyota и «ВАЗ», а также водитель автомобиля. Сам виновник аварии был госпитализирован, со ссылкой на пресс-службу ростовского управления МВД 20 мая 2018 года сообщило издание «161.ру».