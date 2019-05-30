30 мая 2019, 13:07

Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 лет колонии

Аксайский райсуд признал виновным Владимира Федунова в дорожной аварии, в результате которой погибли пять человек. Осужденный превысил скорость и был пьян, сообщила 29 мая прокуратура.

Как писал «Кавказский узел», 20 мая 2018 года в результате столкновения трех легковых машин на трассе Ростов-на-Дону - Волгодонск один человек пострадал и пятеро погибли. По данным правоохранителей, столкновение произошло из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

По версии следствия, ДТП произошло из-за осужденного Владимира Федунова, ехавшего за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на высокой скорости, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Ростовской области 29 мая. Дело расследовалось по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговором Аксайского районного суда Владимир Федунов признан виновным и осужден на 5,5 лет колонии общего режима с лишением водительских прав на три года, отмечает ведомство.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщил 29 мая Donday.ru. Суд разбирался в обстоятельствах дела больше года, отмечает сегодня Donnews.ru. 

Авария произошла недалеко от поселка Дорожного, водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «ВАЗ-2101». После этого у Toyota у оторвалось колесо и отлетело в Nissan Tiida. Погибли пассажиры Toyota и «ВАЗ», а также водитель автомобиля. Сам виновник аварии был госпитализирован, со ссылкой на пресс-службу ростовского управления МВД 20 мая 2018 года сообщило издание «161.ру».

Примечание:

"Суд отказался ужесточить приговор виновнику ДТП в Сочи", "Шахтинский автоинспектор осужден за смертельное ДТП", "Полицейский осужден по делу о смертельном ДТП в Ростовской области".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

30 мая 2019, 14:09

30 мая 2019, 12:40

30 мая 2019, 11:40

30 мая 2019, 11:36

30 мая 2019, 11:04

  • Житель Астрахани заподозрен в финансовой помощи ИГ*

    Обвиняемый в причастности к "астраханским стрелкам" подозревается в том, что перевел деньги участнику запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня Следком.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки