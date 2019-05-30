Билал Омаров возместил ущерб по делу о мошенничестве в Дагестане

30 мая 2019, 11:36

Бывший врио замглавы правительства Дагестана Билал Омаров и директор "Стройтехнохолдинга" Нурмагомед Кушиев возместили 11 миллионов ущерба, сообщил 29 мая представитель Верховного суда Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая стало известно, что суд приговорил бывшего врио заместителя председателя правительства Дагестана Билала Омарова к 4,5 года условного срока. Директор ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомед Кушиев, с которым Омаров, как утверждало следствие, заключил договор аренды транспортных средств, был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно.

По версии правоохранителей, в конце декабря 2013 года Омаров заключил договор об аренде транспортных средств с экипажем. "Запкаспрыбвод" заплатил за аренду и закупил топливо и горюче-смазочные материалы для этой техники, однако на самом деле машины учреждению не передавались, а топливо было похищено. Мнимая аренда техники обошлась "Запкаспрыбводу" в 8,9 миллиона рублей, а топливо и горюче-смазочные материалы - еще в 2,1 миллиона, сообщила прокуратура Дагестана.

"В ходе судебного рассмотрения подсудимые Омаров и Кушиев возместили ущерб размером более 11 млн рублей полностью", - процитировал 29 мая представителя суда ТАСС.

По данным сотрудника ВС Дагестана, суду апелляционной инстанции были представлены необходимые подтверждающие документы о возмещении ущерба, сообщили "Махачкалинские известия".

Напомним, предприятием "Запкаспрыбвод" Билал Омаров руководил с 2012 по 2015 год. Вице-премьером Дагестана он был назначен в ноябре 2015 года. 27 марта 2018 года Омаров, курировавший в правительстве сферу АПК, был отправлен в отставку указом Владимира Васильева.