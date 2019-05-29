Посещаемость мечети "Тангим" осталась стабильной вопреки рейдам силовиков

29 мая 2019, 23:25

Возобновление силовиками проверок у мечети "Тангим" в Махачкале не сказалось на числе молящихся, сообщил имам Нигматулла Раджабов. Личные досмотры, о которых рассказали верующие, допустимы только при наличии обоснованных подозрений и должны протоколироваться, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 мая около 50 силовиков проводили рейдовые мероприятия на нескольких мобильных пунктах возле мечети "Тангим" в Махачкале. Силовики утверждали, что проводят операцию "Поддельные номера", и проверяли как автомобили, так и владельцев, рассказали прихожане мечети.

Верующие, посещающие мечеть "Тангим" в Махачкале, неоднократно жаловались на регулярные пятничные рейды силовиков. После того, как верующие 12 марта обратились в прокуратуру, рейда не было. Однако 26 апреля они возобновились, рассказал местный житель Асадулла Алиев. 4 мая силовики задержали после молитвы двух прихожан мечети. В случае, если рейдовые мероприятия будут продолжаться, руководство и общественный совет "Тангима" обратятся к главе Дагестана, заявил член общественного совета мечети Ахмед Чилилов.

В месяц Рамадан правоохранители посетителей мечети "Тангим" не задерживали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" имам Нигматулла Раджабов. "Уже как около месяца у мечети не проводились рейдовые мероприятия. В минувшую пятницу, 24 мая, сотрудники полиции останавливали машины на перекрестке улиц генерала Омарова и Ярагского. Но этот перекресток находится в двух-трех километрах от мечети", - отметил он.

27 мая несколько нарядов полиции стояли у мечети и проверяли практически все машины, добавил имам. "Никто не видел, что кого-то из прихожан тогда забрали в полицию. Полицейские останавливали машины, записывали номера машин в журнал, и все на этом", – отметил Раджабов.

По его словам, действия силовиков не сказались на посещаемости ночных молитв в месяц Рамадан. "Количество людей не изменилось. Прихожане, правда, подходят, спрашивают, почему рейды продолжаются - ведь были обещания, что они прекратятся. Но мы не знали, что на это им ответить", - добавил имам.

Первый день поста священного для мусульман месяца Рамадана в 2019 году выпал на 6 мая. В этот день в республиках Северного Кавказа прошли различные благотворительные акции, коллективные ифтары. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка о Рамадане.

По словам одного их верующих, Муслима, машину которого останавливали для проверки 27 мая, сотрудники полиции останавливали тогда практически все машины, отъезжавшие с парковки у мечети. "На дороге из-за этого даже образовалась пробка. Когда подошли к моей машине, объяснили, что идет операции «Поддельные номера». Я дал свои права и техпаспорт на машину. На пассажирском сиденье со мной ехал друг. Они попросили его выйти из машины и открыть свою сумку, чтобы они проверили, нет ли там колюще-режущих предметов. Он вытащил все содержимое, они посветили фонариком. Когда они убедились, что при нем нет ничего запрещенного, он обратно сел в машину. Через пять минут мне вернули документы, и мы поехали дальше". – рассказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, в рейдах принимали участие не только местные сотрудники полиции.

Ранее другой верующий, Руслан, также рассказал, что силовики потребовали от его пассажира показать содержимое сумки.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что пока не могут дать официальной информацию об итогах и причинах проведения мероприятий 27 мая.

Юристы рассказали об основаниях для личного досмотра силовиками

Силовики не имеют права досматривать людей без веских причин, указали корреспонденту "Кавказского узла" адвокаты, сотрудничающие с ПЦ "Мемориал" и комитетом "Гражданское содействие".

Если спецоперации, как правило, проводятся в рамках какого-либо уголовного дела, то такие операции, как "Поддельные номера", носят профилактический характер и не требуют привязки к административному или уголовному делу, проводятся по постановлению начальника соответствующего полицейского подразделения, пояснил адвокат Абусупьян Гайтаев.

"Захватов или иных силовых действий профилактические мероприятия не предусматривают. Но вместе с тем в законе о полиции сотрудникам разрешается в исключительных случаях производить меры принудительного характера: личный досмотр, проверка груза и тому подобное. Опять-таки, речь идет о поверхностном осмотре. Если дело доходит до личного обыска с выворачиванием карманов, копанием в сумках и прочим, то без понятых и протокола это делать запрещается", - пояснил он.

Осмотр может проводиться без понятых, если речь идет о таких охраняемых объектах, как вокзалы, аэропорты, стадионы - это регулируется другими законами и подзаконными актами, отметил Абусупьян Гайтаев. "Человек проходит рамку металлоискателя, помещает багаж на ленту. Если что-то звенит, его просят выложить личные вещи. Но здесь нет формально принуждения. Ты ведь можешь туда пойти, а можешь отказаться", - уточнил Гайтаев.

С ним согласен и адвокат Тимофей Широков. "Всякого рода досмотры должны проводиться с участием понятых, должен быть составлен протокол, в котором в числе прочего нужно указать и основания для этих действий — досмотра или обыска. Хотя полицейскими осмотр может быть произведен и принудительно, для этого, опять-таки, должны быть весомые основания со ссылкой на определенные нормативные акты, названы причины необходимости таких действий и соблюдены процедуры. Например, по закону о полиции полицейский может провести первичный досмотр, если лицо застигнуто на месте преступления или имеются основания полагать, что при нем имеется что-либо незаконное. Но все это должно быть прописано документально и сделано в рамках производства, скажем, административного или уголовного дела. А не просто так, потому что полицейскому что-то привиделось, придумалось, или не понравилась, к примеру, форма носа. Гражданин должен знать, что он не обязан просто так даже полицейскому показывать свои карманы и демонстрировать содержание сумки без соответствующей фиксации в определенном законом порядке", - рассказал адвокат.

Он отметил, что зачастую эти требования закона полицейскими игнорируются. "Гражданин, по закону, может отказаться от досмотра и иных процедур. Но чтобы заставить его, конкретный полицейский всегда может сослаться на какие-то ориентировки, на то, что человек якобы похож на некоего злоумышленника, и он считает себя вправе его досмотреть. На самом деле с этим очень трудно бороться, так как нет четких указаний о поведении полицейских в подобных ситуациях. Решение, как действовать, остается на усмотрение полицейского", - пояснил Широков.

Правозащитники считают задержания прихожан у мечети одной из форм давления на салафитскую общину Дагестана и катализатором радикализации ее представителей. "Кавказский узел" подготовил хронику закрытия мечетей в Дагестане.