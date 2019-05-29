Бойцовская организация разорвала контракт с тренером сыновей Кадырова

29 мая 2019, 16:49

Руководство спортивной организации Ultimate Fighting Championship прекратило сотрудничество с полутяжеловесом из Чечни Абдул-Керимом Эдиловым, сообщили масс-медиа, специализирующийся по боям без правил.

Как писал "Кавказский узел", Абдул-Керим Эдилов - тренер сыновей Рамзана Кадырова по борьбе. В ноябре 2016 года несовершеннолетние сыновья Рамзана Кадырова подарили ему автомобиль Porsche Panamerа. Абдул Керим-Эдилов сфотографировал подарок и выложил фото в Instagram. Цена этого автомобиля составляла тогда около восьми миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Ultimate Fighting Championship (UFC) расстался с российским полутяжеловесом Абдул-Керимом Эдиловым, который не проводил боев с сентября 2017 года, сообщили источники. Чаще принимать участие в турнирах Эдилову мешали травмы, а в 2016 году он провалил допинг-тест, информировало сегодня русскоязычное сообщество интересующихся боксом и единоборствами Fight News.

Информацию об увольнении Эдилова подтвердил спортивный обозреватель MMA Fighting Гильерме Круз, говорится на российском информационном сайте о боях без правил Fight Time.

В октябре 2016 года боец смешанного стиля из Чечни Абдул-Керим Эдилов был на 15 месяцев дисквалифицирован антидопинговым агентством США (USADA) за употребление мельдония.

Связан ли разрыв контракта с допинговым скандалом или международными санкциями против Рамзана Кадырова, в сообщениях не указано.

7 марта профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен. Также конгрессмены предложили изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. Кадыров осудил санкции США и заявил, что не имеет зарубежных активов. 25 апреля США закрыли въезд главе правительства Чечни.

Абдул-Керим Эдилов - чемпион России по комплексному единоборству, чемпион мира по универсальному бою и чемпион Москвы по боевому самбо. В 2015 году был признан лучшим российским бойцом ММА по версии читателей "Советского спорта", сообщило издание 5 сентября 2017 года.

По состоянию на 16:45 мск 29 мая на сайте UFC нет информации о разрыве контракта с Эдиловым, а на странице Эдилова в Instagram нет комментариев по этому поводу. Обе последние публикации, сделанные Эдиловым 28 мая, проиллюстрированы его фотографиями с Рамзаном Кадыровым. К 16:45 мск 29 мая эти записи отметили 2323 и 532 пользователя соответственно.

25 ноября 2018 года на Youtube-канале Рамзана Кадырова было опубликовано посвященное Эдилову видео и поздравление с днем рождения. "Сегодня день рождения одного из опытнейших представителей чеченского республиканского бойцовского клуба "Ахмат", бойца UFC Абдул-Керима Эдилова. Он один из самых перспективных и целеустремленных спортсменов, на которого равняется молодежь Чечни", - говорится в описании видеоролика.