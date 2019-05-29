Протестующие в Ереване добились новых слушаний по букмекерским конторам

29 мая 2019, 16:01

Глава парламентской комиссии пообещал новые слушания законопроекта об ужесточении условий деятельности букмекерских компаний, заявили сегодня участники акции в Ереване. Они пригрозили новыми протестами, если власти не пойдут на уступки.

Как сообщал "Кавказский узел",сегодня около 500 работников букмекерских контор вышли на акцию протеста в Ереване. Протестующие разблокировали проспект Баграмяна лишь после того, как инициативную группу принял глава комиссии парламента Армении по экономическим вопросам.

Инициаторами проекта о внесении изменений в закон "Об играх с выигрышем" выступили депутат от "Процветающей Армении" Наира Зограбян, депутат от правящего блока "Мой шаг" Сипан Пашинян и вице-спикер парламента Ален Симонян. Авторы проекта считают, что таким образом удастся бороться с игроманией. Закон вступит в силу с ноября 2020 года, и у букмекерских контор есть полтора года для адаптации, заявил председатель комиссии парламента по экономическим вопросам Бабкен Тунян.

Глава парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян гарантировал проведение еще одних слушаний законопроекта об ужесточении условий деятельности букмекерских компаний, рассказал журналистам директор компании Goodwin Саркис Микаелян.

Он отметил, что остался доволен встречей с парламентариями. Однако по его словам, дата новых слушаний законопроекта пока еще не определена, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

"Мы со своей стороны гарантировали, что уберем, как и обещали, все игровые автоматы с территорий газозаправочных станций", - отметил Микаелян.

Он также подчеркнул, что готов "прекратить деятельность букмекерской конторы, если это исходит из интересов общества". "Но в этом случае, под запрет должны попасть все букмекерские компании, в том числе, и те, которые принимают ставки онлайн. Однако этот законопроект служит лишь одной цели – монополизировать сферу. Если сейчас на рынке четыре компании, то ужесточение условий приведет к тому, что на рынке останется только одна компания, занимающая лидирующие позиции в онлайн-пространстве", - пояснил букмекер.

Микаелян призвал участников акции разойтись.

"Если наши интересы вновь будут попраны, мы возобновим акции неповиновения", - заявил один из протетующих.

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением от парламента Армении информации о новом слушании законопроекта об ужесточении условий деятельности букмекерских компаний.