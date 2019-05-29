29 мая 2019, 15:00

Глава ростовской компании заподозрен в хищении 2,7 миллионов рублей

При выполнении капитального ремонта дома директор строительной компании приобретал материалы по заниженным ценам, а часть работ вообще не была выполнена, сообщило сегодня МВД по Ростовской области.

По данным ведомства, хищение бюджетных денег, выделенных из бюджета на капитальный ремонт многоквартирного дома, было обнаружено в ходе проверки.

Директор одной из крупных строительных компаний выиграл тендер на выполнение капитального ремонта. При ремонте он использовал материалы, которые приобретал по заниженным ценам, а часть предусмотренных проектом работ не выполнил вовсе, похитив более 2 миллионов 700 тысяч рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте управления МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело расследуется по статье "мошенничество", подозреваемый заключен под стражу, сообщил сегодня "Коммерсант".

Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Комментариев представителей директора стройфирмы по поводу заявления МВД пока не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в апреле прокуратура недосчиталась 3,8 млн рублей после ремонта санатория в Анапе. По данным ведомства, во время проведения капитального ремонта в детском санатории "Бимлюк" были завышены стоимость и нормы расходов материалов.

Примечание:

"Чиновник и подрядчик заподозрены в махинациях при ремонте стадиона в Калмыкии", "Подрядчик обвинен в мошенничестве с госконтрактами в Дагестане", "Следком заинтересовался жалобой о хищении денег на капремонт в Ставрополе".

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