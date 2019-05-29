Полицейский ранен в Ростовской области

29 мая 2019, 07:26

Мужчина в городе Каменск-Шахтинский при попытке задержания ножом ранил сотрудника полиции и скрылся. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным МВД, вечером 28 мая полицейский после службы на улице Каменск-Шахтинского заметил мужчину, поведение которого он посчитал подозрительным, и попытался его задержать, однако тот оказал сопротивление, ранил ножом сотрудника полиции и скрылся.

Полицейский госпитализирован. Начат розыск нападавшего, пишет со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Ростовской области "Интерфакс-Юг".

По предварительным данным, на полицейского напал ранее судимый местный житель, отмечает со ссылкой на источник в правоохранительных органах области "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону".

Раненому сержанту полиции в районной больнице проведена операция, уточняет издание.

Состояние пострадавшего полицейского оценивается как стабильно тяжелое, передает со ссылкой на источник в силовых структурах ИА "1Рнд".

Сообщений о нападении на полицейского по данным на 06.30 мск 29 мая на сайтах региональных управлений МВД и Следственного комитета России не было.