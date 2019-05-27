Правозащитники не заметили работу чиновников по проблеме беженцев в Назрани

27 мая 2019, 22:18

О результатах работы чиновников по проблеме вынужденных переселенцев, проживающих в бараках в Назрани, ничего не известно, на место они не выезжали, сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал». При этом чиновники до 30 мая должны выработать предложения, напомнили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 15 семей вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии, живущие в трех бараках на улице Фабричной в Назрани, получили от чиновников мэрии требования выселиться. Жильцы бараков пожаловались, что им некуда идти. В середине мая они рассказали о попытках разрушить их жилье, и после попытки рабочих демонтировать бараки вынужденные переселенцы организовали дежурства. Глава Ингушетии создал комиссию для решения жилищных проблем беженцев.

Осенью 1992 года между осетинами и ингушами, живущими в Пригородном районе Северной Осетии, произошел вооруженный конфликт. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

По состоянию на 27 мая 2019 года люди по-прежнему живут в бараках, работы по демонтажу бараков остановлены, однако о результатах работы созданной главой республики рабочей группы пока ничего не известно, на место она не выезжала, сообщил сегодня Правозащитный центр «Мемориал».

«И это несмотря на то, что перед группой была поставлена задача до 30 мая выработать и представить предложения для решения вопроса с расселением бараков», - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте организации.

Снос бараков был остановлен после вмешательства правозащитников, утверждает ПЦ «Мемориал» и приводит информацию о том, как развивались события.

Жители бараков обратились к правозащитникам 26 апреля, а 30 апреля на место приехал руководитель представительства ПЦ «Мемориал» в Назрани Тамирлан Акиев. Он убедился, что половина барака уже была почти разобрана, а работы по демонтажу строения производились с нарушением техники безопасности. Акиев сообщил о происходящем руководству ПЦ «Мемориал» в Москве, а те обратились к главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову.

Во второй половине того же дня Евкуров связался с Акиевым и пообещал, что работы по разбору бараков будут приостановлены, и до завершения работы комиссии никого выселять не будут, сообщил ПЦ «Меморила».

Распоряжение о создании рабочей группы для решения жилищного вопроса жителей барака Евкуров подписал 30 апреля. В состав комиссии входит Уполномоченный по правам человека в Ингушетии, говорится в сообщении на сайте ингушского омбудсмена.

Информации о работе комиссии по решению жилищного вопроса жителей барака на официальном сайте «Республика Ингушетия», на сайтах администрации Назрании и ингушского омбудсмена, по данным на 22.15 мск 27 мая, не было.