Освобожденные активисты "Эковахты". Скриншот с личной страницы https://www.facebook.com/rudomakha

27 мая 2019, 20:03

Кубанские активисты "Эковахты" освобождены

Полицейские отпустили задержанных под Геленджиком активистов без предъявления обвинений, сообщил координатор "Эковахты по Северному Кавказу" Андрей Рудомаха.

Скриншот сообщения из Telegram-канала «Экологической Вахты»Как писал "Кавказский узел", сегодня около села Прасковеевки в Краснодарском крае полицейские задержали четырех активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу", проводивших инспекцию леса в долине реки Колбасинова Щель.

Активисты были отпущены после того, как полицейские взяли у них объяснения, сообщили Telegram-канал "Экологической вахты" и Андрей Рудомаха.

"Все. Активисты ЭВСК отпущены после дачи объяснений. В связи с чем возникла необходимость их задержания и кому это было нужно, осталось неизвестным", - отмечается в сообщении Telegram-канала "Эковахты".

"Нас опросили и отпустили. Зачем была нужна вся эта спецоперация с задержаниями, доставлением в полицию, допросами осталось не ясным", - написал Андрей Рудомаха у себя на странице в Facebook.

Скриншот со страницы Михаила Беньяша в Facebook. https://www.facebook.com/mbenyash/posts/2296720363988878То, что активистов отпустили из полиции, подтвердил и адвокат Михаил Беньяш на своей странице в Facebook. "Всех отпустили", - написал он. Также Беньяш уточнил, что в числе задержанных были Андрей Рудомаха, Арина Лисовец, Владимир Логинов и волонтёр Дмитрий.

Андрей Рудомаха у себя на странице в Facebook отметил, что сам он в полиции написал заявление о незаконной, по его мнению, рубке леса в долине реки Колбасинова Щель к востоку от села Прасковеевки. По его словам, в ходе своей поездки активисты нашли подтверждения перекрытия проезда по двум дорогам общего пользования в районе села, а также массовую рубку деревьев и кустарников и захват береговых полос.

Примечание:

"Экологи призвали власти Кубани отказаться от разработки карьера", "Рудомаха связал обыск со строительством дороги в Дагомыс", "Работа "ЭкоВахты" в Краснодаре парализована после обыска".

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