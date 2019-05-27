Борцы из СКФО и Армении стали победителями международного турнира

27 мая 2019, 16:52

Осетинский спортсмен Заур Кабалоев, ингушский борец Бекхан Оздоев и представитель Армении Артур Алексанян завоевали золотые медали на турнире греко-римской борьбе в Казахстане.

Международный турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Болата Турлыханова проходил в Казахстане с 25-26 мая.

В весовой категории до 67 кг победу одержал Заур Кабалоев, среди борцов до 87 кг - Бекхан Оздоев, в весе до 97 кг - Артур Алексанян, сообщил сегодня казахстанский сайт Prosports.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на чемпионате Европы по спортивной борьбе, который состоялся в Каспийске в мае 2018 года, представитель сборной Армении Артур Алексанян стал четырехкратным чемпионом Европы, а спортсмен из Ингушетии завоевал Бекхан Оздоев завоевал серебряную медаль. Заур Кабалоев из Северной Осетии в январе 2019 года стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе в Калининграде.