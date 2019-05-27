Назначен пятый руководитель нацпарка Сочи за два года

27 мая 2019, 16:26

Павел Хоценко сменил на посту исполняющего обязанности директора Сочинского нацпарка Ивана Савина, уволившегося по собственному желанию, сообщили сегодня в учреждении.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2018 года источник сообщил о том, что силовики провели обыски в управлении Национального парка Сочи, были задержаны три человека. 21 фервлая стало известно, что суд приговорил бывших сотрудников Сочинского нацпарка - советника генерального директора Николая Пикалова и лесничего Артыны Багдасаряна, обвиняемых в покушении на мошенничество, к трем годам лишения свободы условно.

Летом 2017 года после увольнения Николая Пеньковского, руководившего парком с 2002 года, в нацпарке начались кадровые проблемы. После него исполняющей обязанности директора парка назначили Дарью Филиппову, а 19 августа 2018 года - Игоря Гуцала, затем Бориса Меньщикова. 14 февраля 2019 года новым директором нацпарка стал председатель профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству, депутат городского собрания Сочи пятого созыва Иван Савин.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин подписал приказ о назначении исполняющего обязанности директора Сочинского национального парка. Новым главой учреждения стал замдиректора по охране окружающей среды и экологической безопасности Павел Хоценко, со ссылкой на пресс-службу нацпарка города сообщает сегодня ТАСС.

Назначение Хоценко подтвердили в пресс-службе Минприроды России. Предыдущий руководитель учреждения, Иван Савин, уволился 23 мая по собственному желанию, отмечает сегодня "Интерфакс".

Сотрудники Сочинского нацпарка пожаловались на низкие зарплаты предыдущему руководителю Ивану Савину, который пообещал поднять размер оплаты труда работникам после того, как парк начнет зарабатывать деньги на развитии туризма.

На сайтах Минприроды России и Сочинского нацпарка, по данным на 16.20 мск сегодня, нет информации о назначении Хоценко.

Нацпарк занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Он расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края, сообщает сегодня ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что заместитель директора национального парка Сочи по правовым вопросам Татьяна Богословская была уволена в сентябре 2018 года после неоднократных дисциплинарных взысканий. Прокуратура сочла взыскания незаконными и потребовала в суде отменить их. Однако в октябре 2018 года иск об отмене взыскания с Богословской был отклонен, вопрос о ее восстановлении на работе суд рассматривать отказался.