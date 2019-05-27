Здунов назвал косметическими повреждения школ в Буйнакске

27 мая 2019, 14:25

Дети смогут сдать ЕГЭ в одной из пострадавших в результате землетрясения школ Буйнакска, так как повреждения незначительны, заявили власти Дагестана. Пользователи соцсетей призвали отремонтировать все школы города.

Как писал "Кавказский узел", подземные толчки магнитудой до 4,4 ощущались 25 мая в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кумторкалинском районе. Эпицентр подземных толчков находился близ Халибекаула Буйнакского района. Повреждения в результате землетрясения получили 20 жилых домов в этом селе и семь зданий школ и детсадов в Буйнакске, сообщили местные власти.

Буйнакцы во время землетрясения выбегали на улицу, опасаясь новых толчков, рассказали местные жители. По словам некоторых из них, после землетрясения в их домах образовались трещины, и осыпалась штукатурка. Такого рода повреждения жителям придется устранять своими силами, сообщили в МЧС.

Школы Буйнакска в Дагестане в результате землетрясения 25 мая получили повреждения, которые не помешают дальнейшей эксплуатации зданий, заявил председатель правительства Дагестана Артем Здунов. "Практически все разрушения носят косметический характер. Однако самая главная задача, которую предстоит решить в оперативном порядке, - подготовка школы №2 к сдаче ЕГЭ (Единого государственного экзамена), который пройдет уже в среду, 29 мая", - приводятся слова Здунова в сообщении от 26 мая на сайте правительства Дагестана.

Согласно сообщению, министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова проинформировала, что самое большое число учеников будет сдавать экзамены два дня, это 159 человек.

В свою очередь премьер-министр Дагестана указал на необходимость четко проинструктировать учащихся и членов приемной комиссии, что делать в случае возникновения землетрясения. "Кроме одной аудитории, остальные запускаем, приводим в соответствие визуально. Нужен обязательно контроль эвакуационных выходов", - отметил Здунов.

По данным членов комиссии, обследовавших в Буйнакске пять школ, два детских сада, Центральную городскую больницу и поликлинику, видимых повреждений несущих конструкций объектов не выявлено. "В школах №№2, 3 и 4 имеются повреждения перегородок, требуется их усиление. Перегородки в здании школы №2 толщиной 12 самсантиметров. Тут работают перекрытия, ригели и колонны, нигде нет повреждений, за два дня не нашли ни одной трещины. Эта школа рассчитана на 8 баллов, а у нас было максимум 6. Поэтому здание нормально это восприняло, перегородки, возможно, старые, они пострадали очень сильно. До 1 сентября, если не усилить, запускать школу нельзя. А сейчас провести ЕГЭ можно", - говорится в сообщении.

Артём Здунов поручил главе Минстроя совместно с Минэкономики и Минфином определиться с источником финансирования. Мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев в свою очередь отметил, что школьники занимаются в зданиях, требующих капитального ремонта уже 35-40 лет. Глава города обещал привлечь меценатов, но заявил о необходимости предусмотреть дополнительные средства из республиканского бюджета, отмечает пресс-служба правительства Дагестана.

Пользователи соцсетей напомнили о необходимости ремонта в школах Буйнакска

Школы в городе давно нуждаются в капремонте, указали пользователи соцсети Instagram в группе tut.buynaksk (84,9 тысячи подписчиков).

"После фото школы №4 мне страшно в сентябре ребенка отправлять. Школа давно нуждается в капительном ремонте", - написала пользователь с ником razika001razika.

"На самом деле во всех школах посыпалась только штукатурка. Потому что старая. Там же не стены сами потрескались, а только штукатурка. В нашей школе то же самое. Просто все старое очень. Они и до землетрясений сыпались", - отметила amina_2627.

В свою очередь hizri_shapi иронично отметил, что нужно объявлять школы пострадавшими, чтобы сделать там ремонт. "Самое интересное, только школы пострадали. А те, которые не пострадали на самом деле, надо объявить пострадавшими. У нас только так можно ремонт сделать в школе", - отметил он.

"Кавказский узел" писал о ситуации со школами в Дагестане. Так, еще в январе 2016 года прокуратура потребовала от главы селения Хебатли Цунтинского района Дагестана и директора школы обеспечить безопасность учеников, заявив, что здание изношено на 70%. 5 декабря 2017 года житель села провел пикет в Махачкале с требованием построить в селе новую школу, рассказав, что здание, где занимаются дети, отапливается буржуйками, а лестницу заменяют пеньки. Глава Дагестана Владимир Васильев в марте 2018 года пообещал по 2 миллиона рублей на ремонт каждой ветхой школы в Дагестане. Однако 1 сентября того же года в селе Теречном родители не пустили в школу 250 детей в знак протеста против обучения в здании, которое, по мнению сельчан, угрожает жизни. Позднее жители села встретились с представителями правительства Дагестана, которые заверили, что новая школа будет построена в 2019 году.