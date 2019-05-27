"Краснодар" показал лучший результат среди футбольных клубов юга России

27 мая 2019, 04:47

Среди футбольных клубов юга России лучший результат в завершившемся чемпионате Российской премьер-лиги показал "Краснодар", занявший третье место.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая махачкалинский футбольный клуб "Анжи", который досрочно вылетел из Российской премьер-лиги, проиграл "Уралу" со счетом 0:2. Грозненский "Ахмат" обыграл "Ростов" со счетом 1:0.

27-й по счету сезон чемпионата Российской премьер-лиги завершился 26 мая. В этот день финальные матчи отыграли все команды высшей футбольной лиги страны, пишет "Коммерсант".

Среди клубов юга России лучшие результаты показал "Краснодар". Он занял третье место, получив 56 очков. Благодаря этому впервые в истории клуб пробился в Лигу чемпионов. Свое выступление он начнет с двух квалификационных раундов, сообщает "Лента.ру".

"Ахмат" занял в итоговой турнирной таблице восьмое место, набрав 42 очка. Следом за ним на девятом месте идет "Ростов" с 41 очком, сообщает ТАСС.

Махачкалинский "Анжи" в текущем сезоне занял лишь 15 место, Напомним, что клуб досрочно вылетел из премьер-лиги, а его главный тренер Магомед Адиев 26 мая заявил об уходе с поста.

По мнению блогера "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi, "Ахмат" показал хороший результат "для клуба Кадырова и Рахимова", а "Ростов" под конец сезона "сдулся".

"Считаю, что Карпин (Валерий Карпин - главный тренер "Ростова" - прим. "Кавказского узла") слишком много говорил, а под конец сезона его команда сдулась", - так прокомментировал он игру ростовского клуба в своем посте "Итоговая таблица ЧР по футболу. Краткий обзор".

Валерий Карпин стал главным тренером "Ростова" в декабре 2017 года. Его контракт рассчитан на два с половиной года, говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Прокомментировал блогер также вылет "Анжи" из премьер-лиги. "Про "Анжи" я писал часто, добавить нечего, кроме того, что клубы, не имеющие устойчивой финансовой базы, не должны допускать к выступлениям в премьер-лиге! Руководство "Анжи" превратило весь второй круг чемпионата РФ в плач о том, что все пропало, денег нет, спасите-помогите", - написал он.