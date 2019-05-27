Град и ветер уничтожили посевы жителей сел на востоке Грузии

27 мая 2019, 00:50

Виноградники и огороды в трех селах муниципалитета Кварели пострадали от сильного ветра и града. Больше всего пострадало село Ахалсопели.

Сильный ветер и град обрушились 26 мая на села Гавази, Чикаани и Ахалсопели муниципалитета Кварели на востоке Грузии.

Град уничтожил виноградники, огороды и посевы зерновых культур. Ветер повалил деревья возле автомобильной дороги, пишет "Эхо Кавказа".

Больше всего пострадало село Ахалсопели. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна. По словам мэра муниципалитета Кварели Ростома Сесиашвили, примерная площадь ущерба будет рассчитана сегодня, 27 мая, сообщает "Грузия-онлайн".

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая град, сопровождавшийся сильным ветром, обрушился на грузинской село Веджини. Упавшее от ветра дерево повредило газопровод, из-за чего жители села остались без газа.