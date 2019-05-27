27 мая 2019, 00:50

Град и ветер уничтожили посевы жителей сел на востоке Грузии

Виноградники и огороды в трех селах муниципалитета Кварели пострадали от сильного ветра и града. Больше всего пострадало село Ахалсопели.

Сильный ветер и град обрушились 26 мая на села Гавази, Чикаани и Ахалсопели муниципалитета Кварели на востоке Грузии.

Град уничтожил виноградники, огороды и посевы зерновых культур. Ветер повалил деревья возле автомобильной дороги, пишет "Эхо Кавказа".

Больше всего пострадало село Ахалсопели. Сумма нанесенного ущерба пока неизвестна. По словам мэра муниципалитета Кварели Ростома Сесиашвили, примерная площадь ущерба будет рассчитана сегодня, 27 мая, сообщает "Грузия-онлайн".

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая град, сопровождавшийся сильным ветром, обрушился на грузинской село Веджини. Упавшее от ветра дерево повредило газопровод, из-за чего жители села остались без газа.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Кварели ожидается слабый дождь при температуре +18 градусов, ветер шесть метров в секунду. В ночь на 28 мая также прогнозируется слабый дождь, температура понизится до +12 градусов, скорость ветра составит пять метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Дорога в пригороде Тбилиси закрыта после оползня", "Восстановлена разрушенная наводнением дорога в пригороде Тбилиси", "Ураган нанес ущерб жителям Грузии".

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