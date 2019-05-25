Возбуждено еще одно дело в отношении Мурада Даскиева

25 мая 2019, 01:52

В отношении исполняющего обязанности председателя Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева, ранее обвиненного в распространении "фейковых новостей", возбуждено дело об административном нарушении. Его обвиняют в том, что он принимал участие в несанкционированном шествии в Магасе, которое состоялось около года назад.

Как сообщал "Кавказский узел", исполняющего обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева задержали в Магасе 16 мая. На Даскиева составлен административный протокол о распространении недостоверной общественно значимой информации с угрозой для правопорядка и безопасности. Сам Даскиев связал свое преследование с публикацией на сайте Совета тейпов обращения к депутатам парламента Ингушетии, виновным он себя не признает. Дело поставило в тупик как следователей, так и судью, назначенное на 18 мая заседание отложили на неопределенное время.

Даскиева преследуют по новой статье Административного кодекса, которая вступила в силу в марте 2019 года, после принятия Госдумой 7 марта закона о фейковых новостях в Интернете. Санкции статьи предусматривают до 100 тысяч рублей штрафа.

Как рассказал Мурад Даскиев, утром 24 мая он приехал в МВД, думая, что будет судебное заседание, на котором, наконец-то будет рассмотрено дело о распространении фейковых новостей.

«Сначала в конце прошлой недели суд был отложен... 20 мая сообщили, что дело еще находится в производстве, в связи с тем, что нужно было «устранить нормы нарушения права и внести необходимые изменения». Попросили прибыть 24 мая к 10 утра, но , как оказалось, суд опять отложен на неопределённое время. Видно, и следователи, и судья до сих пор не могут прийти к единому мнению: что такое фейковые новости и какое решение должен вынести суд. Взамен суда по фейковым новостям, 24 мая мне объявили о возбуждении нового дела в отношении меня», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Мурад Даскиев.

Административное дело возбуждено по статье 20.2. КоАП РФ. "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Адвокат Мурада Даскиева Басир Оздоев рассказал корреспонденту, что, накануне, 23 мая, его подзащитного следователи допрашивали по поводу его участия в несанкционированном шествии, которое состоялось 2 июня 2018 года.

«Мурад с трудом вспомнил события годовой давности. Это был стихийный митинг, сказал он, на котором собравшиеся обращались к депутатам народного собрания с требованием вернуть закон о прямых выборах главы республики. По его словам, на этом мероприятии присутствовали чиновники, мэр Магаса, перед собравшимися выступил тогдашний спикер парламента Зелимхан Евлоев. А потом все пошли к своим машинам», - рассказал адвокат.

2 июня 2018 года около 500 человек вышли на митинг в Магасе, требуя прямых выборов главы республики. Акция не была согласована властями. Протестующие собрались у строящейся Соборной мечети, а через некоторое время пошли к Народному собранию. Члены Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов и Батыр Богатырев, а также член оргкомитета по проведению митинга за прямые выборы главы региона Мухтар Газгиреев были оштрафованы по решению Магасского районного суда.

По словам адвоката, сотрудники полиции просили Даскиева задержаться, чтобы следователь взял у него объяснения по существу дела. «Сначала мы с Мурадом ждали полчаса, пока искали следователя, которому давать объяснение. Затем начались поиски папки, где собрано все досье по делу Мурада Даскиева. Поиски продолжались до конца рабочего дня, папку так и не нашли, нам велено было приехать 25 мая к 10 часам в МВД», - сообщил Басир Оздоев.

Напомним, что Даскиев исполняет обязанности главы Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, который сам был задержан по делу о применении насилия к полицейским. 30 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался отпустить Ужахова из изолятора в Нальчике под домашний арест.

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