Скриншот видео "Следственные действия по делу об экстремистском сообществе" https://youtu.be/mKF32wowGE0

24 мая 2019, 14:36

Три человека арестованы в Астрахани по делу о националистической группе

Суд постановил заключить под стражу на два месяца двух жителей Астраханской области, подозреваемых в создании молодежной экстремистской группы и подготовке вооруженных нападений. Число арестованных по этому делу достигло трех.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая следствие сообщило о задержании в Астраханской области трех человек, заподозренных в создании радикальной националистической группы. При обысках у них найдены взрывчатые вещества и "коктейли Молотова", утверждают следователи. В тот же день Кировский райсуд Астрахани постановил заключить под стражу подозреваемого из Краснодарского края.

 "Суд в пятницу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца еще двум участникам экстремистского сообщества. Оба являются жителями Астраханской области", - процитировал сегодня старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Астраханской области Андрея Хегая ТАСС.

По данным ФСБ, арестованные занимались вербовкой в свою группу, проводили тактические тренировки в военной экипировке, испытывали самодельные взрывчатые и зажигательные устройства. Задержанные планировали нападения с применением этих взрывных устройств, информировал сегодня "Интерфакс".

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