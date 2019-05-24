Директор фирмы на Кубани заподозрен в невыплате работникам 3,2 миллиона

24 мая 2019, 11:53

Гендиректор коммерческого предприятия на Кубани заподозрен в том, что полгода не выплачивал зарплату 37 сотрудникам, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками коммерческой фирмы составила 3,2 миллиона рублей. Генеральный директор предприятия не выплачивал зарплату с октября 2018 по март 2019 года, считает следствие.

"При этом у главы фирмы была возможность для погашения долга, но деньги он использовал на иные нужды предприятия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР. Дело расследуется по ч.2 ст.145.1 УК России.

Максимальная санкция по статье "Невыплата заработной платы" (ч.2 ст.145.1 УК России) – три года заключения.

Следствием назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливается имущество подозреваемого, которое может быть арестовано, информирует сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что генеральный директор ОАО "Гулькевичский комбинат хлебопродуктов" на Кубани заподозрен в невыплате зарплаты 80 работникам. Долг перед сотрудниками составил свыше 1,4 миллиона рублей, сообщили 18 марта следователи.