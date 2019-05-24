24 мая 2019, 11:53

Директор фирмы на Кубани заподозрен в невыплате работникам 3,2 миллиона

Гендиректор коммерческого предприятия на Кубани заподозрен в том, что полгода не выплачивал зарплату 37 сотрудникам, сообщил сегодня Следком.

По версии следствия, задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками коммерческой фирмы составила 3,2 миллиона рублей. Генеральный директор предприятия не выплачивал зарплату с октября 2018 по март 2019 года, считает следствие.

"При этом у главы фирмы была возможность для погашения долга, но деньги он использовал на иные нужды предприятия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте краснодарского управления СКР.  Дело расследуется по ч.2 ст.145.1 УК России.

Максимальная санкция по статье "Невыплата заработной платы" (ч.2 ст.145.1 УК России) – три года заключения.

Следствием назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливается имущество подозреваемого, которое может быть арестовано, информирует сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что генеральный директор ОАО "Гулькевичский комбинат хлебопродуктов" на Кубани заподозрен в невыплате зарплаты 80 работникам. Долг перед сотрудниками составил свыше 1,4 миллиона рублей, сообщили 18 марта следователи.

Примечание:

"Прокуратура потребовала выплатить 1,6 миллиона рублей морякам на Кубани", "Гендиректор заподозрен в невыплате 3,4 миллиона работникам краснодарского предприятия", "Кубанская прокуратура добилась выплаты зарплаты сотрудникам стройкомпании".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

24 мая 2019, 14:59

24 мая 2019, 14:49

24 мая 2019, 14:36

24 мая 2019, 14:27

24 мая 2019, 13:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Справочник

Все справки