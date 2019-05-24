500 человек эвакуированы из больницы в Краснодаре

24 мая 2019, 09:32

Пациенты и персонал Калининской райбольницы в Краснодаре эвакуированы сегодня после короткого замыкания, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, вызов о пожаре в больнице по улице Силантьева в Краснодаре поступил сегодня около 07.56 мск. "Произошло короткое замыкание, проведена эвакуация 500 человек", - цитирует сегодня пресс-службу краснодарского управления МЧС РИА "Новости".

Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка, отмечает телеканал "Россия. Кубань".

На сайте краснодарского управления МЧС на 09.20 мск сегодня нет информации об эвакуации в поликлинике.

"Кавказский узел" писал, что вчера, 23 мая, спасатели и полицейские эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в Сочи и семи торговых центров после сообщений о минировании. Ни одно из них не подтвердилось, заявили в МВД.