24 мая 2019, 09:32
500 человек эвакуированы из больницы в Краснодаре
Пациенты и персонал Калининской райбольницы в Краснодаре эвакуированы сегодня после короткого замыкания, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, вызов о пожаре в больнице по улице Силантьева в Краснодаре поступил сегодня около 07.56 мск. "Произошло короткое замыкание, проведена эвакуация 500 человек", - цитирует сегодня пресс-службу краснодарского управления МЧС РИА "Новости".
Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка, отмечает телеканал "Россия. Кубань".
На сайте краснодарского управления МЧС на 09.20 мск сегодня нет информации об эвакуации в поликлинике.
"Кавказский узел" писал, что вчера, 23 мая, спасатели и полицейские эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в Сочи и семи торговых центров после сообщений о минировании. Ни одно из них не подтвердилось, заявили в МВД.
"150 человек эвакуированы из-за пожара в новороссийской многоэтажке", "МЧС сообщило о пострадавших при пожаре в Сочи","20 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме в Краснодаре".
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