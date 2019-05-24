Сообщения о минировании зданий в Сочи оказались ложными

24 мая 2019, 06:18

Силовики проверили здания сочинского вокзала и семи торговых центров после сообщений о минировании и не нашли в них взрывных устройств.

Как писал "Кавказский узел", 23 мая спасатели и полицейские эвакуировали людей с железнодорожного вокзала в Сочи после сообщения о минировании.

Площадь перед вокзалом в Сочи оставалась оцепленной полицией в течение более 2,5 часа. Около 16.40 мск оцепление у железнодорожного вокзала в Сочи было снято, сообщило Sochinews.io.

После окончания проверки в связи с поступившим анонимным звонком железнодорожный вокзал продолжил работу в штатном режиме, сообщило на своем сайте Vesti-sochi.tv.

В правоохранительные органы поступила информация о минировании торговых центров "Татулян", City Plaza и "Апельсин" в Адлерском районе, торговых центров "Олимп" и "Квартал" в Сочи, ТРЦ "Горки Город молл" и ТРЦ "Галактика" на Красной Поляне, сообщил 23 мая со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

Посетителей и персонал этих заведений эвакуировали, территории также были оцеплены полицией. Посетители РЦ "Галактика" и ТРЦ "Горки Город молл" отметили, что людей эвакуировали из аквапарков на улицу в купальниках, информировало агентство.

Ни одно из сообщений об угрозах взрывов не подтвердилось, сообщило 23 мая со ссылкой на представителя МВД Юга.ру.

"Поступали сообщения о подозрительных предметах. Проверены все объекты, угроз не обнаружено", - цитирует представителя пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю издание.