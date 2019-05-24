Человек в наручниках. Фото: https://pixabay.com

24 мая 2019, 05:33

Чиновник Росреестра на Кубани задержан при получении взятки

Силовики задержали в Краснодарском крае сотрудника филиала кадастровой палаты Росреестра при получении более 1 миллиона рублей взятки за содействие в смягчении наказания за преступление.

По версии силовиков, чиновник вымогал деньги у жителя Темрюкского района.

Высокопоставленный сотрудник ведомства пообещал местному жителю через связи в правоохранительных органах помочь избежать реального наказания за совершенное преступление, свои услуги он оценил в один миллион рублей, передает со ссылкой на Управление ФСБ по Краснодарскому краю ТАСС.

Оперативники задержали его с поличным в момент передачи денег, приводит пресс-службы ведомства  «Коммерсант-Юг».

Комментариев  задержанного или его представителей относительно версии силовиков не поступало. На сайте ФСБ нет информации о задержании чиновника на 3.00 мск 24 мая.

"Кавказский узел" также писал, что замминистра сельского хозяйства Кубани в получении денег от предпринимателя за помощь в получении субсидии. Сумма взятки составила 4 миллиона рублей, уточнило 20 мая следствие.

 

Примечание:

"Расследование дела министра спорта Кубани возобновлено в третий раз", "Замминистра природных ресурсов Кубани обвинен в мошенничестве", "Глава Динского района Кубани задержан по подозрению во взяточничестве".

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