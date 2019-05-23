С мэра Масиса снято обвинение в организации уличных протестов

23 мая 2019, 21:12

Прекращено уголовное преследование мэра Масиса Давида Амбарцумяна по обвинению в организации массовых беспорядков во время "бархатной" революции в Армении, но обвинение в хулиганстве оставлено в силе, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", следователи предъявляли мэру Масиса Давиду Амбарцумяну, его брату, заместителю и еще восьми местным жителям обвинение по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна в Араратской области. Мэр Масиса обвинялся в организации массовых беспорядков и в хулиганстве. Но прокурор отказался утвердить обвинительное заключение и вернул дело следователям. Амбарцумян был арестован, но затем был отпущен под залог.

По версии следователей, 22 апреля 2018 года сторонники Пашиняна, пришедшего к власти после "бархатной революции", направлялись шествием в Ереван для участия в митинге. Им перекрыли дорогу, и в результате стрельбы один из активистов был ранен. Материалы "Кавказского узла" об акциях протеста сторонников Пашиняна собраны на странице "Пашинян берет власть".

Уголовное дело о нападении на сторонников «бархатной» революции в ереванском районе Эребуни прекращено в отношении мэра Масиса Давида Амбарцумяна и еще трех человек, написал сегодня в Facebook их адвокат Тигран Атанесян.

«Уголовное преследование по делу о массовых беспорядках прекращено из-за отсутствия состава преступления», - сообщил адвокат, чьи слова перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В пресс-службе Следственного комитета «Кавказскому узлу» подтвердили прекращение дела по части массовых беспорядков. Но Давид Амбарцумян остается фигурантом дела о хулиганстве, подчеркнул представитель ведомства.