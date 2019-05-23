Депутаты в Армении согласились снизить пошлину на импортный цемент

23 мая 2019, 06:30

Парламентская комиссия дала положительное заключение предложению кабинета министров Армении взимать пошлину в размере 30 долларов за одну тонну импортируемого цемента, а не 46, как предлагалось ранее.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля депутаты парламента Армении приступили к обсуждению проекта дополнений в закон "О госпошлине". Застройщики предположили, что введение пошлины на импорт цемента приведет к подорожанию жилья в новостройках и доминированию местных производителей. Министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян в свою очередь отметил, что проект поправок позволит защитить интересы отечественного производителя. В то же время он не исключил, что пошлиной также будет облагаться клинкер. 19 апреля парламент Армении одобрил в первом чтении введение пошлины на импорт цемента.

15 апреля работники "АраратЦемента" перекрыли дорогу на завод и потребовали от руководства отказаться от увольнения около 1200 сотрудников. 17 апреля владелец предприятия, депутат Гагик Царукян встретился с ними и отменил решение о сокращении сотрудников. Акция протеста работников завода приостановлена до окончания парламентских обсуждений о пошлинах на импортируемый цемент и клинкер. Опрошенные "Кавказским узлом" экономист Пандухт Мартиросян и политолог Грант Микаелян полагают, что Царукян использует рабочих , чтобы продавить решение о повышении пошлин на иранскую продукцию.

Постоянная парламентская комиссия по экономическим вопросам дала положительное заключение предложению правительства снизить пошлину на импортный цемент с 22 тысяч драмов (45,9 доллара) до 14 тысяч драмов (около 30 долларов). Второе чтение проекта поправок намечено на 29 мая, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на трансляцию заседания комиссии на YouTube.

Причиной пересмотра пошлины после ее одобрения в первом чтения стал перерасчет себестоимости производства одной тонны отечественного цемента, заявил на заседании комиссии министр экономики Тигран Хачатрян.

По его словам, ранее кабмин представил расчеты на основании данных о себестоимости за прошлый год, полученных от крупных производителей.

«Себестоимость одной тонны цемента получилась 37 тысяч драмов (77 долларов). Теперь же кабмин получил дополнительные сведения как от производителей, так и от Комитета по государственным доходам. И вышло, что себестоимость составляет 31 тысячу драмов (65 долларов)», - отметил министр (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

Ранее импортеры заявили, что отечественный производитель работает со сверхприбылью. По их оценкам, себестоимость местного цемента не должна превышать 17-18 тысяч драмов (35-37 долларов).

Новая цена одной тонны импортного цемента на рынке составит 47 тысяч драмов (98 долларов), тогда как отечественный цемент обойдется в 40,3 тысячи драмов (84 долларов), добавил Хачатрян.

«Поправки предлагается принять в максимально сжатые сроки из-за строительного сезона. Действовать поправки будут временно – до апреля 2020 года. За этот срок кабмин проведет новые расчеты и выступит с новым предложением», - пояснил он.

Против законопроекта выступили депутаты фракции "Процветающая Армения".

Предложение кабмина приведет к ликвидации местного производителя цемента, заявил член комиссии по экономическим вопросам от фракции «Процветающая Армения» Артур Даллакян.

Представитель социал-демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян попросил лишить депутатского мандата лидера "Процветающей Армении", владельца Араратского цементного завода Гагика Царукяна и возбудить в отношении него уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Спикер парламента Арарат Мирзоян потребовал Царукяна "публично дать исчерпывающие разъяснения" по поводу его бизнеса. Царукян заявил, что передал свой бизнес в доверительной управление. Следователи не нашли в действиях депутата состава преступления и отказались возбуждать дело.

Он назвал недопустимым импорт сырья за счет местного производителя.

«Это приведет к закрытию предприятий. И, как следствие, потере рабочих мест», - подчеркнул депутат.

Еще один депутат от "Процветающей Армении" Грант Мадатян отметил, что цемент, импортируемый из Ирана, не проходил никакой экспертизы, и содержит в себе риски, что особенно актуально для Армении, пишет news.am.

Пошлина на импортный цемент не будет содействовать модернизации отечественного производства цемента, отметил член комиссии по экономическим вопросам от фракции «Мой шаг» Айк Геворкян.

«Все останется так, как было», - заявил он на заседании комиссии.

Государственный протекционизм не содействует повышению конкурентоспособности местного производителя цемента и качества его продукции, заявил на заседании член комиссии по экономическим вопросам от фракции «Просвещенная Армения» Аркадий Хачатрян.

По его словам, для развития этой отрасли правительство должно разработать программу.

«Кроме того, введение пошлины на иранский цемент может быть рассмотрено Ираном как недружественный шаг и привести к экономической войне. Иран также в ответ может ввести пошлины на армянские товары», - считает оппозиционный депутат.

Срок вступления в силу поправок, неблагоприятных для какой-либо из сторон, должен составить не менее шести месяцев, отметила глава постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, депутат фракции «Просвещенная Армения» Мане Тандилян.

«Для импортеров введение пошлины и есть неблагоприятные условия. Это плохой прецедент и может негативно сказаться на экономике. Недопустимо попирать данную норму», - заявила она на заседании.

Министр экономики Тигран Хачатрян заявил, что хоть и разделяет опасения депутата, но введение пошлины на цемент, по его словам, обсуждается уже два года.

«Если бы речь шла об изменении ставки на налог, то я высказался бы против, чтобы поправки вступили в силу раньше, чем через шесть месяцев. В случае с налогом на прибыль и шести месяцев мало. Но это не тот случай. О нем мы говорим уже два года», - пояснил министр.