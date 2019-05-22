Война в Сирии. Фото: REUTERS/Omar Sanadiki

22 мая 2019, 15:54

Нальчанин осужден за участие в сирийском конфликте

Нальчикский горсуд приговорил Мурата Калмыкова к 2 годам и 8 месяцам колонии за причастность к сирийским боевикам, сообщил сегодня Следком.

По данным ведомства, житель Нальчика Мурат Калмыков с середины февраля до начала марта 2014 года участвовал в сирийском конфликте на стороне боевиков. После чего под видом беженца из Туркменистана Калмыков скрывался от российского правосудия в Германии, но был экстрадирован на родину для привлечения к уголовной ответственности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного комитета России.

Дело расследовалось по статье об участии в незаконном вооруженном формировании. Приговором Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарии Калмыков был осужден на два года и восемь месяцев колонии общего режима с ограничением свободы на один год, отмечает ведомство.

На сайте Нальчикского горсуда на 16.00 мск сегодня нет информации о вынесении приговора по делу Калмыкова. В карточке дела, размещённой на сайте суда, говорится, что материалы поступили в суд 29 апреля, судьей по делу была назначена Асият Юсупова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что прокуратура Кабардино-Балкарии передала в суд дело местного жителя, который обвиняется в том, что принимал участие в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков, сообщило 13 мая ведомство.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в причастности к террористам", "Суд над Якубом Хашагульговым напомнил о политической активности его брата", "Суд смягчил жителю Чечни наказание за попытки примкнуть к сирийским боевикам".

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