Следком отреагировал на видео об угрозе обрушения школы в Дагестане

22 мая 2019, 05:47

Следователи запросили документацию о состоянии сельской школы в Табасаранском районе после публикации видеосюжета о том, что в здании прогнили полы и покосились стены. Обучение детей в двух учебных классах запрещено судом, рассказал директор школы. Пользователи соцсетей высказали опасения за жизни школьников.

Ученики Туруфской средней школы обучаются в ветхом здании, в котором от старости осыпается потолок, полы прогнили, а опасно накренившиеся стены держат только металлические подпорки, которые установили сами учителя говорится в видеосюжете, опубликованном 21 мая "Пятым каналом".

По словам учителя физкультуры этой школы Казима Гусейнова, после малых землетрясений швы на стенах здания еще больше разошлись. "Каждую минуту, даже каждую секунду рискуют они [дети], сидя там в классах", - сказал Гусейнов.

"Тут ничего поменять невозможно практически, окна вытащим - стена упадет, есть риск, то же самое с крышей, то же самое с дверями", - цитирует слова отца двоих школьников Гульмагомеда Давудова, как слова Гусейнова, телеканал.

Следователи начали проверку изложенной в сюжете ситуации с зданием школы в Туруфе, находящемся в аварийном состоянии, сообщается 21 мая на сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану. "Будут проведены опросы учителей и учащихся указанной школы, родителей учеников, соответствующих должностных лиц, истребована и проанализирована необходимая документация, относящаяся к данной ситуации, а также другие проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

По словам директора Туруфской школы Абулфета Алигамедова, суд по требованию Роспотребнадзора запретил обучение на 90 дней в двух учебных классах, поэтому младшие школьники теперь обучаются в маленьком пионерском классе, а выпускники - в кабинете информатики. Всего в школе обучаются 73 ребенка.

"Здание ничего не спасет, только сносить и строить новое. В 2015 году выделяли 3,5 миллиона рублей на ремонт. Вот только к нам деньги почему-то не дошли", - цитирует Алигамедова "Комсомольская правда - Северный Кавказ".

Школа в селе Туруф была построена после землетрясения 1966 года сборно-щитовым способом, сообщается на сайте администрации Табасаранского района.

Пользователи соцсетей высказали опасения за жизни учеников школы

В социальной сети Instagram в группе "Rodnoy_tabasaran", которая по данным на 05.25 мск 22 мая имеет 1948 подписчиков, была опубликована фотография, на которой запечатлено, как стены школы держат подпорки. Пользователи соцсети возмутились состоянием здания школы и выразили опасения за жизни учеников.

"Дети там учатся! И не дай Аллах, что-нибудь случится", - написал пользователь под ником "potolki_ecolux". "Школа, держись, не падай, духом, только духом не падай", - отметил пользователь "a_g_m1990".

"Такого я ещё нигде не видела, кошмар", - добавила "elmiralogo_68".

Некоторые пользователи выразили недоумение, почему власти не построили новую школу. "Неужели вообще денег не выделяют на новую школу?" - написал, в частности, пользователь под ником "romashka._._._".

"Печально", - добавил пользователь "mafi_rash".

Однако пользователь "admin_tabasaranskiy_rayon" полагает, что подпорки стен "поставлены для фото, чтобы создать резонанс в соцсетях". "Туруфская школа на фото действительно старая и ремонту не подлежит. Администрация района принимает все меры для включения данной школы в план строительства", - написал он в группе "Голос Дагестана" в Instagram.

Сообщений о ситуации в Туруфской школе на сайте администрации Табасаранского района по данным на 05.35 мск 22 мая не было.