Жители поселка в Волгоградской области пожаловались на проблемы с водоснабжением

22 мая 2019, 03:42

С началом поливочного сезона в поселке Отделения №2 совхоза Волго-Дон Калачевского района наблюдаются перебои с подачей воды, сообщили местные жители. Проблемы с водоснабжением связаны с отсутствием поливочного водопровода, подача питьевой воды происходит в нормальном режиме, заявил начальник отдела строительства и ЖКХ администрации района Владимир Растеряев.

Жители поселка Отделение №2 совхоза Волго-Дон Калачевского района рассказали 21 мая корреспонденту "Кавказского узла", что с началом поливочного сезона вода в их домах идет тонкой струей, нет возможности пользоваться туалетом и стиральной машиной, купаться.

"У нас перебои с водой продолжаются несколько лет. Мы рядом с водой живем - рядом канал - и сидим практически без воды. Как лето наступает, напора нет, вода течет еле-еле. Я живу в частном секторе, у меня муж - инвалид первой группы. Я его не могу ни искупать, ни постирать. В туалет он боится идти, потому что смывать нечем - в туалет вода не поднимается. У нас вообще такой поселок - очень много пожилых людей, инвалидов. Мы все практически сидим без воды. Попить можно набрать, только если постоять с ведром у колонки на улице. В дом вода не поднимается. Я связываю это с тем, что у нас плохие трубы, гнилые внутри. Если сейчас напор дадут побольше, то трубы начнет рвать... Это лишние затраты. Плюс начались поливные работы, может быть, на это уходит много воды", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница поселка Елена Иванова.

По ее словам, в прошлом году в поселке прошло собрание, на котором решался вопрос о замене водопроводных труб.

"Но пока ничего не решилось. Помидоры-огурцы посадим - все пропадает. Полить нечем, только деньги тратим. Но это полбеды. Ни помыться, ни искупаться, ни постираться нельзя", - отметила она.

Пенсионерка Евгения Фуфаева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в поселке 50 лет, 20 из которых испытывает трудности с водоснабжением.

"Как совхоз развалился, воды не стало, и эту проблему никто не решает. У нас пять двухэтажек, на втором этаже летом вообще нет воды. У нас долго не было газа, мы еле его провели. Для этого кто паи продавал, кто коров. Думали, удобства будут. У нас живут в основном пенсионеры. Купили котлы, но они не могут работать — давление 0,5, а должно быть 1,2. Искупаться нельзя. Машинку стиральную вчера включила - мотор гудит, вода не набирается. В прошлом году нам воду питьевую по ночам подвозили какими-то военными водовозами. В этом году тоже надо, воды нет. Нам не дают давление, потому что боятся, что будут порывы", - рассказала она.

Жители поселка обратились 17 мая с жалобой, что у них проблемы с подачей воды, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" депутат Береславского сельского поселения Калачевского района Наталья Заброда.

"Они рассказали, что в течение двух недель с началом поливочного сезона вода подавалась в их домовладения тонкой струйкой. Отсутствие воды в единой диспетчерской службе по Калачевскому району объяснили аварийной ситуацией на трубопроводе и пообещали устранить. К концу дня жители сообщили, что подача воды возобновилась, но тонкой струйкой, с перебоями. Невозможно стирать, купаться, пользоваться туалетом. Летом прошлого года в поселении состоялось собрание жителей, на котором пытались склонить их на сбор средств на замену трубопровода на территории поселения, так как он находится в аварийном состоянии, имеет 80 процентов износа. Заменить его должна администрация Калачевского муниципального района, но так как эти затраты обременительны для бюджета района, по всей видимости, чиновники решили переложить бремя затрат на жителей. Подозреваю, что с началом поливочного сезона не дают давление на полную мощность, потому что боятся, что аварийные ситуации в поселении повторятся, как в прошлом году, когда жители по 2-3 дня оставались без воды", - сообщила она.

Заброда записала видео о ситуации в поселке, которое разместила 21 мая на видеохостинге Youtube. По ее словам, видеоматериал является официальным обращением в надзорные органы - Госжилинспекцию и прокуратуру.

По данным на 03.40 мск сегодня, 22 мая, видео набрало 40 просмотров, четыре лайка и ни одного дизлайка.

Вода в поселок подается "в нормальном режиме", заявил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела строительства и ЖКХ администрации Калачевского муниципального района Владимир Растеряев.

"Вода поступает, аварий нет. Еле-еле (течет) потому, что сами же люди поливают огороды, а разводящие сети не предусмотрены для полива. Для полива должен быть специальный поливочный водопровод. А так вода поступает в квартиры, в ночное и вечернее время поднимается на второй этаж. В зимнее время вообще перебоев не было. То есть люди сами выкачивают воду. Аварий нет, сети в удовлетворительном состоянии. Водопровод меняют, когда он пришел в негодность... Если бывают локальные аварии, их устраняют. Поливочный водопровод — это полномочие поселения. Сети водоснабжения для питьевых нужд мы обеспечиваем, но люди воду выкачивают для полива", - сказал он.