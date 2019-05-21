Власти Абхазии дистанцировались от церковного конфликта

21 мая 2019, 23:56

Новоафонский монастырь закрыт для туристов на неопределенный срок. Конфликтующие из-за него церковные группы нелегитимны, и для решения конфликта нужен достойный посредник, сообщил абхазский журналист Ахра Смыр. Власти не могут вмешиваться в церковный конфликт, прокомментировал замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая Новоафонский мужской монастырь в Абхазии был закрыт для туристов из-за церковного конфликта. Руководство монастыря обвинило враждующую церковную группу в попытке захвата обители и призвало власти Абхазии вмешаться, чтобы не допустить столкновений между верующими. Решение закрыть для посещения один из наиболее популярных туристических объектов нанесет серьезный урон отрасли, заявила глава "Абхазского союза туризма".

Монастырь Новый Афон, наряду с Гагрой, Пицундой, Рицей и Ботаническим садом в Сухуме является наиболее привлекательным объектом для туристов, посещающих Абхазию, отметила ранее "Кавказскому узлу" координатор проекта "Карта гостя" Елена Юрченко. Несмотря на большой потенциал, туристическая отрасль Абхазии переживает кризис, констатировали участники форума-выставки VISIT APSNY, который прошел в ноябре 2018 года. "Кавказский узел" подготовил справочный материал о правилах въезда в Абхазию и Южную Осетию с учетом спорного статуса регионов и позиции Грузии. С общими сведениями об Абхазии можно ознакомиться в специальной справке.

Решение о закрытии для посетителей Новоафонского монастыря было принято после того, как 11 мая в монастырь прибыли представители Абхазской православной церкви во главе с иереем Виссарионом Аплиаа и фактически его захватили и до сих пор находятся на его территории, сообщил 21 мая корреспонденту «Кавказского узла» председатель Священной митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар.

Он отметил, что храм апостола Симона Канонита не будет открыт в день его почитания 23 мая, когда в Новый Афон приезжают тысячи паломников. «Мы предложили совершить в соборном храме Новоафонского монастыря совместное богослужение всего православного духовенства Абхазии, тем самым объединиться и примириться, но получили отказ. Можно было восстановить евхаристическое общение в день памяти Симона Кананита – 23 мая», - рассказал архимандрит Дорофей.

По его словам, монастырь закрыт для всех посетителей, постоянных прихожан, при этом монастырский уклад не нарушен, представителям Абхазской православной церкви предоставлено питание и проживание в кельях.

Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиаа считает, что представители Священной митрополии Абхазии, отколовшись от АПЦ, утратили право служить и занимать Новоафонский монастырь. «Они запрещены по апостольским православным учениям в связи с нарушениями, а чтобы нарушения исправить, есть определенная процедура православного христианского учения. Это великое таинство, которое знают только священнослужители. Они это прекрасно знают, просто вводят людей в заблуждение», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» иерей Виссарион.

По его словам, Абхазская православная церковь много лет ждет, когда руководство монастыря «одумается и покается». «Если они покаются, то святейший патриарх Кирилл, после этого грузинского бегства, после этой кровопролитной войны, всех простит. РПЦ помогает нам, слава Богу, в абхазском православном церковном учении, они обучили их тоже и рукоположили их, но они перестали подчиняться православной церкви», - сообщил Виссарион.

Он отметил, что АПЦ 15 лет ждет покаяния. «К сожалению, они никаких шагов не предпринимают, обманывают себя, обманывают прихожан, вот мы решили прийти и еще раз призвать их к возвращению, но, к великому сожалению, они не возвращаются, они еще и нас начали оттуда выгонять. Монастырь принадлежит Абхазской православной церкви. И канонически, и юридически они к этому монастырю отношения не имеют», - рассказал Виссарион.

По его словам, в 2011 году постановлением правительства Абхазии все храмы на территории республики были переданы в управление Абхазской православной церкви.

Для решения конфликта нужен достойный посредник

Претензии АПЦ к руководству монастыря появились много лет назад, но впервые противостояние вышло на новый уровень: представители Абхазской православной церкви обосновались в Новоафонском монастыре и сделали заявление, что не намерены его покидать, пояснил ситуацию абхазский журналист Ахра Смыр.

«Уже неделю монастырь закрыт, и, видимо, будет закрыт до тех пор, пока не будет какого-то компромиссного решения между священнослужителями организаций, может кто-то выступит посредником», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Ахра Смыр.

Он отметил, что Священная митрополия Абхазии была учреждена на церковно-народном собрании в 2011 года. «Ее учредили сами миряне, с частью клириков из числа абхазских священнослужителей, избрали из числа клириков кандидата на епископскую кафедру, и эта организация базируется на волеизъявлении. Эта система потом стала политизироваться, потом появилась позиция, что это раскол», - объяснил Ахра Смыр.

Он считает, что в Абхазии уже 25 лет нет полноценной церкви, поэтому не может быть и раскола. «С тех пор, как грузинские архиереи покинули Абхазию вместе с грузинскими войсками и не могут с тех пор попасть на территорию Абхазии, их здесь никто не ждет, канонический статус как отца Виссариона, так и остальных священнослужителей Абхазии очень сложный. Да, отец Виссарион является архиереем Грузинской православной церкви, согласно каноническому, общепринятому взгляду, но он уже 25 лет фактически с ними не общается», - отметил Ахра Смыр.

По его словам, вся ответственность за то, что на территории Абхазии сложился канонический вакуум, лежит на Грузинской православной церкви, которая не может исполнять свои обязанности на территории Абхазии, поскольку поддерживала грузинские войска во время Отечественной войны Абхазии 1992-1993 годов.

«ГПЦ при этом препятствует любым формам разрешения абхазского церковного вопроса. И Русская православная церковь тоже не в состоянии единолично решить этот вопрос, и события на Украине это наглядным образом продемонстрировали», - рассказал Ахра Смыр.

Он напомнил, что в 2013 году 70 тысяч жителей Абхазии проголосовали за выход из юрисдикции Грузинской православной церкви и восстановление поместной православной церкви в Абхазии. «Но здесь необходимо признание со стороны грузинской церкви, которого нет. И в данном случае апеллировать можно только к Вселенской патриархии, которая признала границы ГПЦ по границам Грузинской АССР в 1990 году», - отметил Смыр.

Он рассказал, что с того момента территория Абхазии находилась в каноническом управлении ГПЦ два с половиной года. «При определенном желании архиереев, в том числе правящих как в РПЦ, так и в ГПЦ, да и в самой Абхазии просто священнослужителей, можно прийти к какому-то компромиссу в виде переговоров, которые никто, к сожалению, не ведет», - рассказал Ахра Смыр.

По его словам, власти Абхазии самоустранились от решения церковных вопросов в республике.

Государственные власти Абхазии не могут вмешиваться в церковный конфликт, поскольку он находится в ведении православной церкви, прокомментировал ситуацию корреспонденту «Кавказского узла» замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.