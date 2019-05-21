Замминистра в Калмыкии арестован по делу о взятке

21 мая 2019, 11:57

Заместитель главы Минприроды Калмыкии подозревается по делу о получении взятки в виде арендной платы за жилье на сумму 450 тысяч рублей, сообщили следователи.

По версии следствия, с июля 2018 года по март 2019 года замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии мог получить от руководителей местных нефтедобывающих компаний взятку в виде ежемесячной оплаты его проживания в арендуемом помещении на сумму 450 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУ СКР по Калмыкии.

Дело расследуется по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в виде незаконного оказания услуги имущественного характера в крупном размере). "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте ведомства.

Часть 5 ст.290 УК РФ предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Комментариев от арестованного либо его представителей относительно версии следствия пока не поступало. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии также пока не прокомментировало на своем сайте заявление Следкома. На сайте министерства заместителями министра указаны Константин Батыров и Михаил Строганов, а также замминистра - начальник управления лесного хозяйства Баатр Киштанов.

"Кавказский узел" писал также, что 10 мая главе администрации Элисты Окону Нохашкиеву было предъявлено обвинение по делу о снятии денег с личных счетов воспитанников дома-интерната. Подозреваемыми по этому делу также проходят сотрудники двух министерств Калмыкии и руководство дома-интерната.