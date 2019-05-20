Матч "Анжи" против "Рубина" завершился нулевой ничьей

20 мая 2019, 21:44

Футболисты махачкалинского "Анжи" сыграли вничью с казанским "Рубином" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу-2018/19.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая ФК "Анжи" проиграл дома тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1 и досрочно вылетел из премьер-лиги. Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев заявил, что клуб может прекратить свое существование.

К середине декабря 2018 года долги "Анжи" составляли 220 млн рублей, несмотря на это руководство клуба решило доиграть чемпионат. Финансовые трудности команды из Махачкалы обусловлены проблемами его бывшего владельца - бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, уверены опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские спортивные обозреватели. Финансирование из бюджета республики такого непопулярного зрелища, как футбол, негативно скажется на имидже главы Дагестана в глазах основной массы населения, говорится в материале "Ребус Васильева: нужно ли спасать футбольный клуб "Анжи"?", опубликованном в блоге "Кавказского узла" на "Эхе Москвы".

Встреча, прошедшая сегодня на стадионе "Казань Арена", завершилась в 20.52 мск со счетом 0:0.

После 29 туров "Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. Последний поединок в Российской премьер-лиге сезона-2018/19 дагестанская команда проведет в Каспийске 26 мая против ФК "Урал".

Напомним, "Анжи" не смог пройти процедуру лицензирования для участия в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза. Чтобы сохранить профессиональный статус, клуб должен рассчитаться с долгами.

На "Кавказском узле" опубликована справка о футбольном клубе "Анжи".